Redovisningsekonom, se hit! Vi har framtida uppdrag att erbjuda. - Perido AB - Redovisningsekonomjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Perido AB

Perido AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm2021-04-07Har du en ekonomisk utbildning, minst ett års erfarenhet som Redovisningsekonom och är på jakt efter din nästa heltidsanställning? Perfekt! Vi söker nämligen efter flera tillgängliga handlingskraftiga ekonomer då vi ser ett stort kommande behov hos offentliga verksamheter i Stockholmsområdet. Så om du är noggrann, ansvarsfull och har siffersinne, samt är redo att ta dig an erfarenhetsberikande uppdrag ute hos våra kunder - då är det precis dig vi söker!2021-04-07På Perido är vi i full gång med att leta efter duktiga Redovisningsekonomer då vi ser många kommande arbetstillfällen på myndigheter och offentliga verksamheter i Stockholmsområdet den närmaste tiden. Om det låter intressant att ta dig an spännande uppdrag som konsult hos oss så är du varmt välkommen med din ansökan! Mer information om startdatum och placering får du vid en potentiell första kontakt och matchning med ledigt uppdrag.Rollen som Redovisningsekonom är bred och arbetsuppgifterna varierar beroende på din erfarenhet samt vilket uppdrag du tar dig an. I huvudsak ser du till att alla de inbetalningar och utbetalningar som verksamheten gör redovisas på ett korrekt sätt. Det är även din uppgift att se till att skatter, arbetsgivaravgifter och moms betalas i tid och redovisas korrekt. Några vanligt förekommande arbetsuppgifter:Arbete i ekonomisystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance, m.fl.).Arbete med redovisning & bokföring (exempelvis kundreskontra, leverantörsreskontra, huvudbokföring, kassa- och bankavstämningar).Budgetarbete.Ta fram rapporter om ekonomiska resultat och göra analyser kring resultat och bokslut.Delta i budgetuppföljning.Arbete med avstämningar, felsökningar och kontroller.Arbete med årsbokslut.Dina egenskaperEn korrekt ekonomisk redovisning är avgörande för att ett företags verksamhet ska fungera smidigt. Vi tror därför att en skicklig redovisningsekonom både är intresserad av siffror och har det där granskande, analytiska argusögat som upptäcker minsta felaktighet. Du har en naturlig fallenhet för att vara noggrann och detaljorienterad, samtidigt som du har överblick och helhetssyn så du inte tappar bort dig och fastnar i oväsentligheter. Du är strukturerad och stresstålig, motiveras av att arbeta i högt tempo mot deadlines och får en kick när du lyckas slutföra ditt arbete i tid utan att tumma på kvalitet. Givetvis kombinerar du detta med en positiv attityd och utåtriktad personlighet som gör dig till en härlig kollega. När du får stort eget ansvar, i uppgifter som utmanar och berikar dig med nya erfarenheter och kunskaper - ja, då trivs du som allra bäst!Känner du dig träffad? I så fall ser vi fram emot din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Vi söker dig som har:Ekonomiutbildning på gymnasie- eller högskolenivåMinst ett (1) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonomGoda kunskaper i MS Office eller likvärdigtKunskaper i vanligt förekommande bokföringssystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance m.fl.)Lätt för att kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skriftOmfattning och tillträdeHeltid, konsultuppdrag tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Skicka in din ansökanAnsökan görs via vår hemsida. Klicka på knappen ansök och fyll i den efterfrågade informationen. Vid en första kontakt med ansvarig rekryterare får du mer information om kundföretaget och tjänsten. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se så svarar någon av våra rekryteringsassistenter dig. Ange tjänsten referensnummer 32246 i ämnesraden.Om PeridoPerido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig som söker jobb till nästa steg i yrkeslivet! Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och består idag av 50 medarbetare internt och över 600 konsulter på uppdrag över hela landet. Som Perido-konsult blir du en del av vår organisation och växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om Perido via denna länk https://perido.se/for-jobbsokande/ och https://perido.se/om-oss/om-oss-undermeny/. #jobbjustnuÖppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-05-07Perido AB5677460