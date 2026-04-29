Redovisningsekonom, Proteinbolaget
Proteinbolaget i Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-04-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Proteinbolaget i Sverige AB i Stockholm
, Örebro
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Redovisningsekonom till Proteinbolaget
Plats: Stockholm
Anställningsform: Heltid/Tillsvidare
About the job
På Proteinbolaget brinner vi för att inspirera människor till en aktiv och hälsosam livsstil. Med ett brett sortiment inom kosttillskott, drycker och hälsoprodukter bygger vi en ledande online-destination för träning, hälsa och välmående. Vår ambition är att guida våra kunder genom djungeln av kosttillskott och sportnutrition och göra hälsosamma livsstilar enklare, roligare och mer tillgängliga för alla.
Som en del av Proteinbolagets fortsatta tillväxtresa samlar vi nu organisationen till ett nytt Stockholmskontor, vilket innebär att du kommer se fler spännande tjänster från oss framöver.
Nu söker vi en trygg och självgående Redovisningsekonom som vill arbeta brett, nära verksamheten och ta ansvar för det operativa redovisningsarbetet med möjlighet att samtidigt bidra till förbättring och utveckling av arbetssätt och rutiner. Du blir en nyckelperson i ett engagerat team, med möjlighet att påverka och ta initiativ i en dynamisk miljö. Här kombineras ansvar med frihet - och din kompetens blir avgörande för vår fortsatta framgång.
Om rollen
Som redovisningsekonom på Proteinbolaget ansvarar du för att säkerställa korrekt och effektiv löpande bokföring och ekonomiadministration samt spelar en nyckelroll vid månads- och årsbokslut samt upprättande av årsredovisning. Du ingår i ett litet ekonomiteam och rapporterar till Proteinbolagets ekonomichef. Rollen är central för att upprätthålla kvaliteten i våra ekonomiska processer och säkerställa korrekt rapporteringsunderlag samt ge stöd till organisationen i ekonomirelaterade frågor.
Huvudsakliga ansvarsområden
Löpande bokföring, redovisning och avstämningar
Ansvarar för att säkerställa att redovisningen följer gällande lagstiftning, regelverk och interna riktlinjer
Månads- och årsbokslut
Årsredovisning enligt K3
Kund- och leverantörsreskontra, in- och utbetalningar
Fakturering och betalningsadministration
Moms- och skatteredovisning, inklusive tull och punktskatter
Rapportering av statistik (Intrastat & SCB)
Driva förbättringsinitiativ som utvecklar och effektiviserar arbetssätt och processer inom ekonomifunktionen
Stöd till organisationen i ekonomirelaterade frågor
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete som redovisningsekonom och som känner dig trygg i både redovisning och ekonomiadministration. Du är van att arbeta självständigt, men trivs också med att samarbeta nära andra.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom redovisning eller ekonomi
Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och trygg i att självständigt hantera periodbokslut och löpande bokföring.
Stor praktisk erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem, Business Central meriterande.
Erfarenhet av moms- och skatteredovisning
Förståelse för intern rapportering
Mycket goda kunskaper i Excel
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har hög arbetsmoral och tar ansvar för dina uppgifter
Är noggrann och strukturerad med god prioriteringsförmåga
Är serviceinriktad och lösningsorienterad
Är proaktiv med stark egen drivkraft
Är kommunikativ och prestigelös
Är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat
Vi erbjuder
En dynamisk organisation med passion för träning, hälsa och entreprenörskap.
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och processer
Engagerade kollegor och en kultur som uppmuntrar initiativ
Kontor centralt i Stockholm med goda kommunikationer Så ansöker du
Passar du in på beskrivningen? Välkommen med din ansökan. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: anna.wessbergh@proteinbolaget.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Proteinbolaget i Sverige AB
(org.nr 556884-6132) Jobbnummer
9882431