Redovisningsekonom på deltid till Equra
2025-10-17
Equra är en privat vårdgivarkoncern med specialistkompetens inom neuropsykiatri, öppenvårdspsykiatri och barnmedicin. Vår företagskultur är viktig för oss och vi lever enligt värderingarna; engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Genom dessa arbetar vi hårt mot vår vision: Att alla ska få den vård som behövs, i rätt tid. Vi har över 200 anställda, 10 legala enheter samt 16 mottagningar runt om i Sverige. Vi har under de senaste åren vuxit och har delat upp bolaget i tre Affärsområden, Neuropsykiatri, Barnmedicin och Öppenvårdpsykiatri.
Vi söker nu en redovisningsekonom på deltid (ca 50%). Teamet består av fyra personer inklusive dig och tillsammans har vi hand om den ekonomiska rapporteringen i bolagen. Du rapporterar till ekonomichef.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Du kommer självständigt arbeta med och ha ansvar för ett antal av våra legala enheter vilket innebär att du ansvarar för;
• Löpande redovisning, månads- och årsbokslut, upprättande av - årsredovisningar samt inkomstdeklarationer
• Fakturering
• Avstämningar/koncernavstämningar
• Kund- och leverantörsreskontra
• Utredningar/analyser
• Ta fram underlag till revisorer vid årlig granskning
• Bidraga till ständig förbättring och smidiga flöden inom ekonomiavdelningenKvalifikationer
Vi söker dig som minst ett par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har god datavana och behärskar de uppgifter som tjänsten innebär, det är meriterande om du tidigare arbetat med vårdverksamheter men inget krav. Vi använder oss av Fortnox .
Som person är du noggrann och tycker om att arbeta med siffror. För att trivas i rollen som redovisningsekonom ser vi att du har ett gediget intresse för ekonomiområdet. Därtill har du en fallenhet för siffror samt ett strukturerat och noggrant arbetssätt. Som person är du en initiativtagande lagspelare som har en förmåga att samarbeta i en föränderlig miljö samt att du uppskattar en god gemenskap internt. Vidare har du en god kommunikationsförmåga, är kvalitetsmedveten och har en prestigelöshet som driver dig framåt.
Arbetsplats
Stadshagen i Stockholm. Möjlighet att arbeta delvis på distans. Resor inom Sverige kan förekomma.
Övrig information
Tillsvidareanställning med provanställning. Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vid frågor kontakta Ekonomichef Karolina Nielsen, karolina.nielsen@equra.se
