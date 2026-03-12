Redovisningsekonom och löneadministratör i Örnsköldsvik

Redovisningsekonom och löneadministratör
Bon Orbit är ett bolag med stark ägarbas, Svensk Däckåtervinning och Norsk Dekktretur, med mer än 30 års erfarenhet i branschen. Vi producerar högpresterande återvunna råvaror från uttjänta däck, som vi marknadsför till kunder över hela världen. Logistikflödena är därmed en avgörande del av vår framgång.
Just nu befinner vi oss i en expansiv fas, där vi etablerar den största anläggningen av sitt slag i Europa. Satsningen görs för att kunna erbjuda återvunnen råvara av ännu högre kvalitet och renhet. Omsättningen kommer om något år att passera 300 MSEK. Med den nya anläggningen sätter vi en ny standard på marknaden, samtidigt som vi stärker vår position globalt.
Om rollen
I rollen får du en bred och utvecklande tjänst där du arbetar med löpande redovisning och löneadministration. Du arbetar nära ekonomichefen och teamet, totalt tre medarbetare.
Arbetsuppgifter - Redovisning
Löpande bokföring och avstämningar
Leverantörs- och kundreskontra
Månadsbokslut och rapportering
Moms- och skattedeklarationer
Stöd gällande årsredovisning och revision
Systemarbete i Monitor ERP

Arbetsuppgifter - Löneadministration
Självständigt ansvar för hela löneprocessen
Hantering av frånvaro, reseräkningar och utlägg
Rapportering till myndigheter
Stöd till chefer och medarbetare
Lönehantering i Visma Lön


Vem är du?
Erfarenhet av redovisning och löneadministration
Erfarenhet av Visma Lön och kollektivavtal
Erfarenhet av Monitor ERP och tillverkande industri är meriterande
God svenska i tal och skrift
Noggrann, ansvarstagande och prestigelös


Vi erbjuder
En central roll i ett växande industribolag inom cirkulär ekonomi
Engagerade kollegor
Placering i Örnsköldsvik
Kollektivavtal via IKEM och förmåner

