Redovisningsekonom med utvecklingsfokus till Bufab
Bufab Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Värnamo Visa alla redovisningsekonomjobb i Värnamo
2025-12-29
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bufab Sweden AB i Värnamo
, Jönköping
, Göteborg
, Oskarshamn
, Mönsterås
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med ekonomi och redovisning där du får stort ansvar, möjlighet att påverka och utveckla både dig själv och våra processer? Som redovisningsekonom hos oss blir du en del av ett stabilt och framgångsrikt bolag som satsar på tillväxt, förbättring och utveckling.
Nu vill vi ha med dig i vårt team!
Att vara redovisningsekonom hos oss
På Bufab har vi ett Shared Service Center inom ekonomi och redovisning som du kommer vara en del av. Här kommer du arbeta med redovisning för våra nordiska bolag och bidra till att utveckla våra arbetssätt. Rollen är varierande och innebär högt tempo, tighta deadlines och rapportering till vår koncern - perfekt för dig som tidigare jobbat med redovisning, som trivs med ansvar och som gillar att driva förändring. Hos oss finns det gott om utrymme för att påverka och forma framtiden för både avdelningen och ditt eget arbete. Visst låter det intressant?
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Löpande redovisning för primärt två av våra nordiska bolag
- Upprätta månads- och årsbokslut, inklusive årsredovisning och inkomstdeklaration
- Delta i och driva processförbättringar inom ekonomifunktionen
- Delta i projekt och ansvara för uppgifter kopplade till revision och internkontroll
- Samarbeta med utvecklare av våra ekonomisystem för att förbättra processer
Vem är du?
Du känner igen dig när vi säger att du är person som trivs i ett högt tempo och har förmågan att hålla fokus när flera uppgifter ska hanteras samtidigt. Du har helhetssyn och en analytisk förmåga som gör att du ser samband och hittar lösningar. Förändring och utveckling är något som motiverar dig för att hela tiden bli bättre. Dessutom är samarbete är en naturlig del av ditt arbetssätt, samtidigt som du tar ansvar för att leverera i tid. Sist men inte minst så är struktur och ordning är inte bara ord för dig, utan en självklarhet i ditt sätt att arbeta.
Din erfarenhet och kompetens
- Mycket goda kunskaper i redovisning och erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete sedan tidigare
- Högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
- Erfarenhet av ERP- och EFH-system (vi arbetar i Jeeves, Monitor och Medius)
- Van vid Officepaketet, särskilt Excel, Word och PowerPoint
- Du kommunicerar väl på svenska och engelska
- Erfarenhet av att arbeta som konsult och med flera bolag är meriterande
Några saker som kan vara bra att veta
- Tjänsten är på heltid
- Du jobbar från kontor i Värnamo
- Tillsättning för tjänsten är omgående eller efter överenskommelse
- Din ledare kommer vara Josipa Glavas (https://www.linkedin.com/in/josipa-glavas-4a242310b/)
som är ansvarig för Shared Service Center
Vad du får hos oss:
- Möjlighet att arbeta nära sju erfarna kollegor i vårt Shared Service-team
- Frihet och ansvar i en internationell koncern med familjär känsla
- Utvecklingsmöjligheter i en miljö som värderar förbättring och utveckling
- Jobba med flera bolag där du har flera kontaktytor runt om i Sverige och Norden
- Bli en del av vårt team av Solutionist där vi är måna om våra kollegor och vill ha kul på jobbet - tillsammans!
Om oss, din framtida arbetsgivare
Bufab Group har cirka 1800 medarbetare och över 50 helägda operativa dotterbolag i mer än 30 länder. Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång. Vi erbjuder frihet, ansvar och utvecklingsmöjligheter i en internationell miljö, samtidigt som vi behåller den familjära känslan som funnits sedan starten 1977. Bufab är börsnoterat på Nasdaq Stockholm under namnet "BUFAB". Läs mer på https://www.bufab.com/sv/start.
Vill du bli vår nya kollega och vara med på vår resa framåt?
Då vill vi såklart veta mer om dig, senast den 25 januari. Vi jobbar med löpande urval och tar inte emot ansökningar via mail på grund av hantering av personuppgifter. Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta Josipa Glavas (mailto:josipa.glavas@bufab.com
, 073-532 53 14) och har du frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du Lotta Ryman (mailto:lotta.ryman@bufab.com
). Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/22". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bufab Sweden AB
(org.nr 556082-7973) Arbetsplats
Bufab Kontakt
Josipa Glavas 073-5325314 Jobbnummer
9665471