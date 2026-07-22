Redovisningsekonom med omgående start
Nybro Antik & Juveler AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-07-22
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Redovisningsekonom (50 %)
Vi söker en noggrann och engagerad redovisningsekonom som vill bli en viktig del av vårt team. I rollen ansvarar du för företagets löpande redovisning och ekonomiadministration samt säkerställer att ekonomiarbetet håller hög kvalitet, är korrekt och ger ett tillförlitligt underlag för företagets ekonomiska uppföljning.
Observera att tjänsten är på 50 % och är helt arbetsplatsförlagd. Arbetet utförs på vårt kontor och möjlighet till distansarbete eller hemarbete finns inte.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Som redovisningsekonom kommer du bland annat att arbeta med:
Löpande bokföring
Momsredovisning och momsrapportering
Hantering av in- och utbetalningar
Avstämning av bank, kund- och leverantörsreskontra samt balanskonton
Upprättande av månads-, kvartals- och årsbokslut
Upprättande av årsredovisning
Framtagning av ekonomiska rapporter och kvartalsrapporter
Medverkan vid revision och kontakt med myndigheter vid behov
Övriga ekonomiadministrativa arbetsuppgifter
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och ansvarstagande med ett stort intresse för redovisning och ekonomi. Du arbetar självständigt, har god analytisk förmåga och trivs med att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning
Erfarenhet av löpande redovisning och bokslutsarbete
Goda kunskaper inom bokföring, moms och årsredovisning
Erfarenhet av ekonomisystem och god datorvana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har ett långsiktigt perspektiv och söker en arbetsplats där du kan stanna under många år
Vi erbjuder
Vi erbjuder en varierande och utvecklande tjänst med stort eget ansvar i en stabil verksamhet. Du blir en viktig del av vårt team och arbetar nära verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: info@nybroantik.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nybro Antik & Juveler AB
(org.nr 559154-6212)
Nybrogatan 6 (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
10009586