Redovisningsekonom med löneansvar
Utbildia AB / Redovisningsekonomjobb / Mölndal Visa alla redovisningsekonomjobb i Mölndal
2026-07-25
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Ditt uppdrag
Söker du en bred, ansvarsfull och varierad roll där du får arbeta nära bolagets ledning?
Funderar du på nästa kliv i karriären inför hösten? På Utbildias huvudkontor söker vi nu dig som vill bli det operativa stödet till både vår Ekonomichef och vår HR-chef.
I den här nyckelrollen kombinerar du löpande ekonomi och redovisning med lön och viss HR-administration. Du blir navet som ser till att våra administrativa flöden fungerar fläckfritt – allt för att våra skolor och medarbetare ska få bästa möjliga förutsättningar i sin vardag. Du drivs av ett aktivt självledarskap, gillar struktur och trivs i en roll där du får möljlighet att påverka. .
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande Ekonomi: Hantera leverantörs- och kundreskontra, utföra löpande avstämningar och momsdeklarationer samt vara delaktig vid månadsbokslut.
Lön & HR-administration: Ansvara för hela löneberedningen, upprätta anställningskontrakt, hantera ärenden gentemot Försäkringskassan och Kronofogden samt sköta pensionrapportering.
Intäktsutredningar: Driva och följa upp intäktsutredningar kopplade till skolplikt och skolpeng.
HK-koordination: Agera proaktivt och stötta i administrativa frågor på huvudkontoret.
Tvärfunktionellt stöd: Fungera som det nära, rådgivande och operativa stödet till både HR-chef och Ekonomichef samt till verksamhetens chefer och Administratörer. Publiceringsdatum2026-07-25Profil
Vi söker givetvis dig som älskar ordning och reda, har siffersinne och som motiveras av att ge förstklassig service till både interna kollegor och externa myndigheter.
Kvalifikationer & Erfarenhet:
Relevant utbildning inom lön, ekonomi eller administration (eller motsvarande beprövad erfarenhet).
Dokumenterad erfarenhet av löneberedning samt löpande ekonomiarbete (reskontra, avstämningar, moms).
Goda kunskaper i moderna ekonomi- och lönesystem samt Excel.
Förståelse för myndighetsrapportering och regelverk kring pensioner, Försäkringskassan och Kronofogden.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet från skolverksamhet och kunskap om intäktsutredningar.
Dina egenskaper:
Kvalitetsmedveten & Noggrann: Du har öga för detaljer och sätter stolthet i att lön och bokföring stämmer på ören.
Aktivt självledarskap: Du väntar inte på instruktioner utan ser vad som behöver göras, prioriterar effektivt och tar egna initiativ.
Samarbetsorienterad & Kommunikativ: Du är en lagspelare som har lätt för att skapa goda relationer och hjälpa kollegor med ett leende.
Varför arbeta med oss?
På Utbildia bygger vi vår kultur på principen att tydlighet skapar arbetsro och att alla kan lyckas. På vårt huvudkontor arbetar vi tvärfunktionellt, prestiglöst och nära besluten.
Detta erbjuder vi dig:
En central nyckelroll: Du får ett brett mandat, stor variabilitet i dina arbetsuppgifter och arbetar direkt mot Ekonomichef och HR chef, du rapporterar till Ekonomichef.
En kultur som lyfter dig: Vi pratar med varandra, inte om varandra. Vi hjälps åt i vardagen, har korta beslutsvägar och firar våra framgångar tillsammans.
Plats att växa: Vi tror på internt lärande, tillit och utveckling. När du växer, växer Utbildia.
Trygga villkor: Heltidstjänst (100%) med kollektivavtal och trygga förmåner via ALMEGA (vi inleder alla våra tjänster med provanställning). Placering på vårt huvudkontor som är hundvänligt och där flera fyrbenta kollegor finns.
Passa på att skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Varmt välkommen till Utbildia! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbildia AB
(org.nr 559189-3754), http://www.utbildia.se
Krokslätts Fabriker 30 (visa karta
)
431 37 MÖLNDAL Jobbnummer
10011434