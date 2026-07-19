Redovisningsekonom med kundansvar
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2026-07-19
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Vill du ha en nyckelroll i en växande organisation där du verkligen gör skillnad? Vårt dotterbolag Wetterum söker nu en engagerad och ansvarstagande redovisningsekonom med kundansvar som vill vara med och forma framtiden för vår ekonomiska förvaltning.
Interesta är ett snabbväxande företag som erbjuder kvalificerad rådgivning inom bostadsrättsutveckling och förvaltning genom vårt dotterbolag Wetterum. Våra tjänster omfattar:
Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter
Rådgivning vid nyproduktion av bostadsrätter
Ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar
Våra kunder är bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, byggbolag och förvaltare över hela Sverige. Vi befinner oss mitt i en spännande tillväxtresa och söker en ny kollega som vill växa med oss.
Om rollen
Som redovisningsekonom blir du en del av vårt sammansvetsade team inom ekonomisk förvaltning i Wetterum. Du ansvarar för ett antal bostadsrättsföreningar och stöttar deras styrelser i att utveckla och driva föreningen framåt. Rollen är varierande och innebär både strategiskt rådgivande arbete och löpande redovisningsuppgifter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hyres- och avgiftsaviseringar
Moms- och skattedeklarationer
Redovisning och avstämningar
Ekonomisk rapportering och analyser
Bokslut och deklarationer
Rådgivning och stöd i föreningsrelaterade frågor
Upphandlingar och avtal
Närvaro vid stämmor och styrelsemöten
Vem är du?
Vi söker dig som är en social och lösningsorienterad person som trivs i en varationsrik roll. Du trivs lika bra att arbeta i grupp som självständigt och tar gärna egna initativ.
Därutöver ser vi gärna att du har:
En eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Minst 1 års erfarenhet som redovisningsekonom
Tidigare erfarenhet av kundvård, kundbemötande och/eller kundansvar är meriterande.
Teknisk kompetens:
God datorvana och kunskap inom Office-paketet
Erfarenhet av Fortnox, Capego och Real Fastighetssystem är meriterande
Det här erbjuder vi
Hos Wetterum får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Du erbjuds:
En central roll i ett växande bolag med stort ansvar och inflytande
En affärsdriven och kreativ arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Engagerade kollegor och regelbundna sociala aktiviteter
Förmåner:
Marknadsmässig lön
Telefon och dator
Friskvårdsbidrag
Resor och sociala aktiviteter
Tjänsten är placerad på vårt kontor i centrala Jönköping. Resor i tjänsten förekommer.Publiceringsdatum2026-07-19Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan (CV och personligt brev) till jobb@interesta.se
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mattias Leung på mattias.leung@wetterum.se
.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: jobb@interesta.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningsekonom". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Interesta AB
(org.nr 559080-4034)
Östra Storgatan 3 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10006101