Redovisningsekonom med fokus på projekt
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Redovisningsekonomjobb / Luleå Visa alla redovisningsekonomjobb i Luleå
2026-07-08
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, Boden
, Piteå
, Kalix
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Vill du arbeta i en bred ekonomroll där du kombinerar löpande redovisning med utvecklande projekt? Hos oss får du en samordnande roll där du bidrar till ekonomisk styrning i projekt och verksamhet i en organisation som växer.
Luleå Hamn är Luleås och Norrbottens hållbara länk till världen. Vi är en stolt samhällsbyggare och en viktig möjliggörare för industrin, näringslivet och livet i norr. Vår arbetsplats sträcker sig från hamn, kontor och kajer till skärgård och hav. Just nu formar vi framtidens hamn och på den resan vill vi vara en trygg arbetsplats där vi stöttar varandra, på land och till sjöss.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Som redovisningsekonom med fokus på projekt har du ett brett uppdrag i en organisation under tillväxt. Rollen omfattar löpande redovisning, bokföring och utredning av ekonomiska frågor, där du stödjer både projekt och ordinarie verksamhet genom analyser och rapporter.
Du arbetar brett inom ekonomiområdet, med en fördelning mellan löpande redovisning, projektekonomi och uppföljning. Du bidrar till ekonomisk styrning i projekt samtidigt som du är en del av den dagliga ekonomihanteringen i verksamheten.
Du ingår i ekonomifunktionen och är underställd ekonomichef. Rollen är en utökning och teamet består av en redovisningsansvarig, en redovisningsekonom, en controller och en inköpssamordnare. I rollen arbetar du i nära samverkan med verksamheten och affärsutveckling, där ekonomi och affär möts i planering, genomförande och uppföljning av projekt.Dina arbetsuppgifter
Dina och teamets arbetsuppgifter består av bland annat:
Rapportering till externa finansiärer
Projektredovisning
Redovisning och bokföring
löpande redovisning
månads-, tertial- och årsrapporter
uppföljning av budget och prognoser
analyser och ekonomiskt beslutsstöd
DETTA SÖKER VI
Du trivs med att arbeta i en bred roll och har intresse för både löpande redovisning och projektredovisning. Du motiveras av att arbeta med externfinansierade projekt som bidrar till utvecklingen av vår region.
Du är en prestigelös och lösningsorienterad lagspelare som är trygg i din yrkesroll. Du arbetar strukturerat, tar ansvar och har förmåga att samarbeta med olika funktioner i verksamheten.
Som person är du kommunikativ och är bekväm med många kontaktytor. Du bidrar gärna med din kompetens och skapar engagemang och arbetsglädje i teamet.Kvalifikationer
Civilekonomexamen med inriktning på redovisning alternativt annan likvärdig utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
God erfarenhet av löpande redovisning
Goda kunskaper i svenska och engelska
Trygg att arbeta i ekonomisystem och andra relevanta system
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av ansökningar, rapportering och uppföljning inom externfinansierade projekt, exempelvis EU-finansierade projekt
Erfarenhet av investeringar
Erfarenhet av tillgångsredovisning.
Tjänsten är på heltid och avser en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Lön utgår enligt överenskommelse och kollektivavtal finns. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Som en del av urvalet kommer tester, bakgrundskontroll samt eventuell säkerhetsprövning att genomföras i denna rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan, senast den 2 augusti 2026.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting. Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com
. Observera att återkoppling i rekryteringsprocessen kan ta något längre tid än vanligt under semesterperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Strömörvägen 9 (visa karta
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974 37 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer
9996815