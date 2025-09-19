Redovisningsekonom med fokus på privata deklarationer
2025-09-19
Är du intresserad av att hjälpa privatpersoner att deklarera rätt och samtidigt maximera deras skatteåterbäring? Då passar detta konsultuppdrag perfekt för dig som vill ha ett flexibelt uppdrag (heltid eller deltid) mellan februari - maj 2026! Dock kan man börja redan nu på deltid.
Hos vår kund får du arbeta flexibelt, digitalt och med stor frihet, samtidigt som du gör verklig skillnad för privatpersoner i hela Sverige!
Vår kund är specialiserade på skatterådgivning för privatpersoner med fokus på den privata inkomstdeklarationen. Du som konsult kommer att göra korrekta skatteberäkningar för att sedan skicka ett färdigt deklarationsförslag. Efter godkännande skickar du in det digitalt till Skatteverket. Målet är att göra deklarationsprocessen enklare, tryggare och mer lönsam för kunden.
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med privata inkomstdeklarationer och/eller som redovisningsekonom
Eget skatteprogram (ex. Björn Lunden, Visma, Wolters Kluwer, Fortnox)
En social förmåga och är kommunikativ. Du är både analytisk och relationsskapande, vilket gör att du trivs i digitala möten med olika typer av människor.
Så fungerar uppdraget:
Du arbetar helt på distans via webbmöten
Du väljer själv vilka tider och dagar du vill ta kundmöten - mötesbokningen sker efter dina önskemål
Varje deklaration ska vara färdigställd inom 5 arbetsdagar efter genomfört möte
Högsäsong är februari-maj, men du kan börja på deltid redan nu
Vi svarar gärna på frågor
För frågor om tjänsten kontakta Erik Örvell på 072 155 59 50, erik.orvell@peopleoffinance.se
eller Andreas Alexander, 0736481623. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade ekonomerna och företag.
Vi ser fram emot din ansökan!
