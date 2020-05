Redovisningsekonom med fokus på digitalisering och processutveck - Telge (i Södertälje) AB - Redovisningsekonomjobb i Södertälje

Telge (i Södertälje) AB / Redovisningsekonomjobb / Södertälje2020-05-28Är du duktig på redovisning och intresserad av att bidra på vår resa mot effektivare och säkrare ekonomiprocesser? Drivs du av ständiga förbättringar och har viljan att förenkla med hjälp av den nya tekniken? Vill du att ditt nästa karriärsteg ska vara på ett bolag med många potentiella karriärvägar och möjlighet att påverka på allvar? Då är det här en roll för dig!Din dag på jobbet Redovisningsavdelningens målsättning är att kostnadseffektivt och med bra service göra vardagen enklare för våra kunder, bolagen inom koncernen. Den här tjänsten innebär ett övergripande redovisningsansvar för några av koncernens bolag vilket bland annat innebär månads- och årsavstämningar, periodiseringar, redovisning av skatter och avgifter samt anläggningsredovisning. I nära samarbete med bolagens controllers arbetar du även med verksamhetsuppföljning och likviditetsplanering. Vi står just nu inför spännande utmaningar med målet att digitalisera och harmonisera våra ekonomiprocesser, bland annat med hjälp av ytterligare digitalisering, och här ser vi gärna att du tar ett stort ansvar!Det här är du I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi är intresserade av dig som har ett eget driv, är handlingskraftig och som har förmågan att se helheten och driva utvecklingsarbete. Du har ett effektivt och strukturerat sätt att arbeta och du är lösningsorienterad och positiv. Då rollen innebär många kontakter är förmågan att samarbete och skapa goda relationer viktigt. Telge 's kärnvärden - enkel, öppen, personlig och modig - genomsyrar hela vår verksamhet och känns naturliga för dig.Erfarenhetsmässigt tänker vi oss en person som har akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande tillsammans med åtminstone 3-4 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du är en van systemanvändare och ser digitaliseringen som en självklar del i ditt arbete och som stöd för effektiva processer. Vi ser gärna att du har erfarenhet från Unit 4 Business World men det är inget krav. Har du erfarenhet från revisions- eller redovisningsbyrå är du särskilt intressant för oss.Det här är Telge Välkommen till Telge AB och Affärsstöd - en del av Telgekoncernen. Inom Telge uppmuntrar vi våra medarbetare att utvecklas genom tjänster som erbjuder variation i arbetsuppgifterna och ett stort mått av frihet under ansvar. Här finns goda möjligheter att göra karriär och en kultur som ger dig möjlighet att påverka på allvar. Vi erbjuder bra förmåner och friskvårdsbidrag, och på fredagar slutar de allra flesta av oss kl. 15. Vi är en organisation som strävar efter mångfald och jämlikhet.Ansökan och kontakt I den här rekryteringen samarbetar Telge med Experis Finance. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Malin Magnusson på 076- 780 68 64. Då vi arbetar med löpande urval är det viktigt att du skickar in din ansökan så snart du kan! Facklig kontaktperson på Telge är Sanne-Liv Olsen för Vision, 08-550 220 00.Telgekoncernen ägs av Södertälje kommun och består av moderbolaget Telge AB samt ett antal dotterbolag och intressebolag. Telges uppdrag är att ge södertäljeborna bra tjänster och bidra till ett attraktivt Södertälje samtidigt som vi levererar ett ekonomiskt överskott till kommunen och därmed kommuninvånarna. Koncernen har 750 medarbetare och en omsättning på 4 500 Mkr. Vi har tillsammans med näringslivet startat flera lyckade företag som bygger på hållbar utveckling. Som uppstickare på marknaden utmanar vi ständigt och skapar valmöjligheter för våra kunder. Vi erbjuder tjänster och service inom bostäder, bygg, el, lokaler, hamn, värme, vatten, kommunikation, science center och bemanning.Varaktighet, arbetstidTillsvidare Tillsvidare2020-05-28Enl ökSista dag att ansöka är 2020-06-17Telge (I Södertälje) AB5244113