Redovisningsekonom med erfarenhet i Oracle Netsuite
Academic Work Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du gedigen erfarenhet av Oracle NetSuite och vill vara med på en spännande resa i ett världsledande fintech-bolag? Vår kund söker nu en självgående och prestigelös redovisningsekonom som vill bidra i ett avgörande skede - systembytet från Visma till NetSuite. Är du redo att kliva in i en nyckelroll där din kompetens verkligen gör skillnad?
OM TJÄNSTEN
Kundföretaget i fråga är ett svenskt mjukvarubolag som utvecklar avancerade övervakningssystem för den finansiella marknaden. Kärnprodukterna används av börser, banker, hedgefonder och energibolag i över 30 länder. Majoriteten av de anställda är utvecklare, och bolaget präglas av en stark techkultur och hög teknisk verkshöjd.
Nu står kundföretaget inför ett affärssystembyte från Visma till Oracle NetSuite. Ekonomifunktionen behöver därför förstärkas med en redovisningsekonom med erfarenhet i Netsuite som kan stötta i det dagliga operativa arbetet och bidra till att övergången blir så smidig som möjligt. Du kommer arbeta nära ekonomiavdelningen och vara en viktig spelare när det nya systemet är på plats.
Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader där du blir anställd av Academic Work och arbetar som konsult hos kundföretaget.
Du erbjuds
• En central roll i ett världsledande fintech-bolag med låg personalomsättning och hög trivsel
• En kultur som präglas av frihet under ansvar, öppenhet och samarbete - även mellan avdelningar
• En modern arbetsmiljö i centrala Stockholm, med 50/50-policy för remote/fysiskt arbete
• Möjlighet att påverka och förbättra processer i en organisation under förändring
• After works, bra förmåner och en start-up-liknande känsla i ett stabilt bolag
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innefattar stöttning med följande uppgifter i samband med bytet till Oracle Netsuite:
• Hantering av kund- och leverantörsreskontra
• Leverantörsbetalningar och hantering av betalfiler
• Registrering av kundinbetalningar
• Fakturering
• Periodiseringar
• Hantering av anläggningsregister och avskrivningar
• Momsdeklaration
• Bokslutsåtgärder inför stängning av perioder
• Övrig löpande bokföring och funktioner i Netsuite
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare praktisk erfarenhet av liknande ekonomiarbete
• Gedigen kunskap och praktisk erfarenhet av Oracle NetSuite
• Är flytande i svenska i tal och skrift (arbetsspråk)
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av systembyten inom ekonomi
• Erfarenhet av konsolidering och månadsrapportering
• Erfarenhet från tech- eller fintechbolag
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Noggrann och självgående
• Prestigelös och samarbetsinriktad
• Handlingskraftig och målmedveten
• Öppen och kommunikativ
• Trivs i en miljö där man får saker gjorda tillsammans
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113906". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9466335