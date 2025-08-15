Redovisningsekonom med erfarenhet av Kobra II

Aura Personal AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2025-08-15


Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vi letar efter en noggrann och affärsorienterad redovisningsekonom som vill arbeta i en varierad roll där både helheten och detaljerna är viktiga. Har du arbetat i Kobra II och söker nästa utmaning inom en spännande bransch? Då kan det här vara uppdraget för dig.

Publiceringsdatum
2025-08-15

Om tjänsten
I rollen blir du en nyckelperson i ekonomiarbetet och ansvarar för att redovisningen håller hög kvalitet genom hela processen. Uppdraget är på konsultbasis med start omgående.

Dina ansvarsområden:

Löpande bokföring och avstämning av konton

Månads- och årsbokslut

Deklaration av moms och skatt

Hantering av fakturor, kund- och leverantörsreskontra

Redovisning kopplad till fordon, verkstad och kampanjer

Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av redovisning och är van att arbeta självständigt. Du förstår ekonomiska flöden och trivs med att kombinera operativt arbete med analys.

Vi ser gärna att du har:

Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet

Gedigen erfarenhet av redovisningsarbete

Mycket goda kunskaper i bokföring och relevant lagstiftning

Vana vid Excel och olika ekonomisystem

God kommunikationsförmåga på svenska och engelska

Erfarenhet av Kobra II (krav)

Dina personliga egenskaper
Du är lösningsorienterad, strukturerad och noggrann. Du uppskattar att samarbeta, men kan även driva ditt arbete framåt självständigt.

Tjänsten är på heltid, med start omgående, och är ett vikariat. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt för att inte missa chansen.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "453".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Kontakt
Alexandra Carning
alexandra.carning@aurapersonal.se

Jobbnummer
9459927

Prenumerera på jobb från Aura Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aura Personal AB: