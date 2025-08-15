Redovisningsekonom med erfarenhet av Kobra II
2025-08-15
Vi letar efter en noggrann och affärsorienterad redovisningsekonom som vill arbeta i en varierad roll där både helheten och detaljerna är viktiga. Har du arbetat i Kobra II och söker nästa utmaning inom en spännande bransch? Då kan det här vara uppdraget för dig.Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
I rollen blir du en nyckelperson i ekonomiarbetet och ansvarar för att redovisningen håller hög kvalitet genom hela processen. Uppdraget är på konsultbasis med start omgående.
Dina ansvarsområden:
Löpande bokföring och avstämning av konton
Månads- och årsbokslut
Deklaration av moms och skatt
Hantering av fakturor, kund- och leverantörsreskontra
Redovisning kopplad till fordon, verkstad och kampanjer
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av redovisning och är van att arbeta självständigt. Du förstår ekonomiska flöden och trivs med att kombinera operativt arbete med analys.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Gedigen erfarenhet av redovisningsarbete
Mycket goda kunskaper i bokföring och relevant lagstiftning
Vana vid Excel och olika ekonomisystem
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Erfarenhet av Kobra II (krav)Dina personliga egenskaper
Du är lösningsorienterad, strukturerad och noggrann. Du uppskattar att samarbeta, men kan även driva ditt arbete framåt självständigt.
Tjänsten är på heltid, med start omgående, och är ett vikariat. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt för att inte missa chansen. Ersättning
