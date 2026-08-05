Redovisningsekonom med erfarenhet av fastighetsbranschen
Vindex AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-08-05
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Är du en trygg och självgående redovisningsekonom som trivs i en verksamhet med korta beslutsvägar? Vill du arbeta i ett familjeägt fastighetsbolag där du får en central roll i ekonomifunktionen och blir en viktig del av ett engagerat team? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi på Vindex söker nu en redovisningsekonom till vår kund. Uppdraget är en hyrrekrytering med start omgående, där du inleder din anställning som konsult via Vindex med ambitionen att därefter övergå i en tillsvidareanställning hos kunden.
Om rollen
I rollen som redovisningsekonom får du ett brett ansvar för den löpande redovisningen och blir en viktig del av verksamheten. Du arbetar nära ledning och kollegor och bidrar med ekonomiskt stöd i det dagliga arbetet. Rollen passar dig som trivs i en mindre organisation där arbetsuppgifterna är varierande och där du får möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt över tid.
Har du erfarenhet från fastighetsbranschen är det meriterande, då du kommer att arbeta i en verksamhet där ekonomi och fastighetsförvaltning samverkar nära varandra.
Placering: Placering centrala Stockholm med kontorspolicy 5 dagar per vecka på plats
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande redovisning och bokföring
Kund- och leverantörsreskontra
Fakturering, betalningsbevakning och utbetalningar
Kontoavstämningar och periodiseringar
Medverkan vid månads-, kvartals- och årsbokslut
Moms- och skatteredovisning
Stöd vid budgetarbete och ekonomisk uppföljning
Ta fram ekonomiska rapporter och analyser
Säkerställa och utveckla ekonomiska rutiner och processer
Stöd till verksamheten i ekonomirelaterade frågor
Stöd i den löpande fastighetsförvaltningen, inklusive administrativ hantering, kontrakt och dokumentation
Kontakt och samarbete med hyresgäster, entreprenörer, leverantörer och andra externa intressenterPubliceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Goda kunskaper inom löpande redovisning och bokslutsarbete
Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande
Om dig
För att lyckas i rollen tror vi att du är en stabil och ansvarstagande person som trivs med att arbeta långsiktigt. Du är noggrann, strukturerad och har ett prestigelöst förhållningssätt där du gärna samarbetar med dina kollegor. Samtidigt arbetar du självständigt och tar ett naturligt ägarskap över dina arbetsuppgifter.
Du uppskattar en arbetsmiljö med nära samarbete, korta beslutsvägar och ett högt engagemang. Du är lösningsorienterad, serviceinriktad och har ett intresse för att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.Så ansöker du
Känns detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer JGRE3183.
Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jozephine-Pilgrim Linge Gimling vid funderingar om rollen (jozephine-pilgrim.gimling@vindex.se
, 0709 853 963).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vindex är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom ekonomi och finans. Vi hjälper företag att hitta rätt kompetens – från kvalificerade specialister till ledande befattningar – och arbetar långsiktigt för att skapa hållbara matchningar där både kandidat och organisation kan utvecklas tillsammans.
Vi annonserar ofta våra tjänster på flera plattformar. För att underlätta hanteringen och säkerställa en god återkoppling ber vi dig att endast skicka in en ansökan per roll. Vi ser gärna att du ansöker via annonsen på vindex.se i första hand (där du också ser samtliga våra annonser), via LinkedIn i andra hand och via e-post endast som tredjehandsalternativ, om du till exempel upplever att din ansökan inte går iväg.
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Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via länken till Vindex, eller via www.vindex.se
E-post: jozephine-pilgrim.gimling@vindex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JGRE3183". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindex AB
(org.nr 556712-1230), https://www.vindex.se/ Kontakt
Jozephine-Pilgrim Linge Gimling jozephine-pilgrim.gimling@vindex.se 0709 853 963 Jobbnummer
10023527