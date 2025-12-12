Redovisningsekonom/Löneadministratör till Plastex i Skellefteå
Wikan Personal AB / Redovisningsekonomjobb / Skellefteå Visa alla redovisningsekonomjobb i Skellefteå
2025-12-12
Vi söker nu en redovisningsekonom med placering i Skellefteå. Som redovisningsekonom hos oss har du övergripande ansvar för redovisningen inom våra bolag, totalt fyra stycken inklusive fastighetsbolag och holdingbolag.Publiceringsdatum2025-12-12Om företaget
Plastex AB är ett privatägt bolag med verksamheter i Skellefteå och Ostvik. Bolagen omsätter totalt ca 75 milj.kr och sysselsätter ca 30 personer. I Skellefteåfabriken tillverkas profiler, rör och slangar i olika termoplaster och biomaterial. I Ostvik finns koncernens formsprutningsfabrik där även vidareförädling görs.Arbetsuppgifter
I denna roll har du ansvar för den löpande redovisningen för samtliga fyra bolag som ingår i koncernen samt löneadministrationen för 30 medarbetare, du rapporterar direkt till VD.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Löpande redovisning och månadsbokslut för koncernens alla bolag
• Löneadministration
• Ha kunskaper om företagets dagliga ekonomi
• Avstämningar och utredningar
• Skatte- och momsdeklarationer
• Inbetalning av bolagens skatter och moms
• Hantera betalningsflödet i koncernen
• Statistik och annan rapportering (t ex Collectum, Fora och Svenskt Näringsliv)
• Likviditetsprognoser
• Vara behjälplig vid budget och prognosarbete
• Utveckla koncernens administrativa processer för effektiv och korrekt hantering av våra transaktioner
• Löpande identifiera förbättringsmöjligheter och arbete med effektivisering och digitalisering av processer.
• Mindre inköp (t ex kontorsmaterial)
• Övriga administrativa uppgifter/ projekt
• Växeltelefoni/ reception
• Inköp av kontorsmaterial
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi tror att du har en gymnasial utbildning inom det ekonomiska området eller en eftergymnasial utbildning gärna inom Redovisning eller Företagsekonomi.
Du har erfarenhet av löneadministration samt att upprätta månads och årsbokslut.
För att lyckas i rollen hos oss är det viktigt att du är lösningsorienterad, driven och brinner för att utveckla processer och rutiner. Som person är du handlingskraftig och målorienterad samtidigt som du är en flexibel lagspelare som värdesätter relationerna till dina kollegor.
Du har ett gediget intresse för redovisning och gillar stort eget ansvar inom en organisation med många kontaktytor, tempo och händelserik miljö. Du har en god förståelse för det ekonomiska flödet och är van att jobba strukturerat. Du levererar kvalitet och har en fallenhet för att växla mellan detaljer och helhet.
En lagspelare - Vi tycker det är viktigt att ha kul på jobbet och mycket av det är tack vare våra lyckade samarbeten, vilket vi hoppas att du värdesätter!Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning inom ekonomi.
• Behärska svenska och engelska i såväl tal som skrift.
• B-körkort
Meriterande:
• Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom företagsekonomi, handel och administration
• Erfarenhet av HR
• Erfarenhet av att jobba i Monitor G5, BL Administration & Crona Lön
• Ha goda kunskaper i Excel
Information och kontakt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, tillträde efter överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid, på plats vid fabriken i Skellefteå och en dag i veckan på plats vid produktionen i Ostvik.
Lön: Fast månadslön.
I denna rekrytering samarbetar Plastex med Wikan Personal. Du blir anställd direkt av Plastex.
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult,
Karin Nygren på telefonnummer 0910-77 09 85, alt. karin@wikan.se
Sista ansökningsdag är 2026-01-04.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid
kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om
att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är
nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen.
Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och
omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig
samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
