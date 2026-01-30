Redovisningsekonom (konsultuppdrag april-årsskiftet)
2026-01-30
Vi söker en handlingskraftig och självgående redovisningsekonom som trivs i en roll där du får ta ägandeskap över hela redovisningen och säkerställa ordning och reda i ekonomiprocesserna. Uppdraget startar i april och pågår till årsskiftet.
Om rollen
Du kommer att bli en del av ett redovisningsteam på fyra personer och arbeta brett med redovisningen från ax till limpa. Rollen kräver att du både kan leverera operativt och analysera att redovisningen blir korrekt utförd. Kontoret ligger i centrala Stockholm.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Löpande redovisning från ax till limpa
Självständigt arbete med månadsbokslut
Stämma av balansräkningen
Hantera skatt, moms och bank
Fungera som kontrollfunktion - följa upp ordning, reda och avvikelser
Göra enklare analys av effekter i redovisningen
Eventuellt stötta med enklare löneuppgifter (meriterande, ej krav)Profil
Vi söker dig som är trygg i redovisning och gillar att ta tag i saker. Du är strukturerad, noggrann och har lätt för att sätta dig in i befintliga processer och säkerställa att de fungerar som de ska.Kvalifikationer
Erfarenhet av redovisning från ax till limpa
Självständig i bokslut
Goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Så ansöker du
