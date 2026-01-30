Redovisningsekonom (konsultuppdrag april-årsskiftet)

2026-01-30


Vi söker en handlingskraftig och självgående redovisningsekonom som trivs i en roll där du får ta ägandeskap över hela redovisningen och säkerställa ordning och reda i ekonomiprocesserna. Uppdraget startar i april och pågår till årsskiftet.
Om rollen
Du kommer att bli en del av ett redovisningsteam på fyra personer och arbeta brett med redovisningen från ax till limpa. Rollen kräver att du både kan leverera operativt och analysera att redovisningen blir korrekt utförd. Kontoret ligger i centrala Stockholm.

Arbetsuppgifter
Löpande redovisning från ax till limpa

Självständigt arbete med månadsbokslut

Stämma av balansräkningen

Hantera skatt, moms och bank

Fungera som kontrollfunktion - följa upp ordning, reda och avvikelser

Göra enklare analys av effekter i redovisningen

Eventuellt stötta med enklare löneuppgifter (meriterande, ej krav)

Profil
Vi söker dig som är trygg i redovisning och gillar att ta tag i saker. Du är strukturerad, noggrann och har lätt för att sätta dig in i befintliga processer och säkerställa att de fungerar som de ska.

Kvalifikationer
Erfarenhet av redovisning från ax till limpa

Självständig i bokslut

Goda kunskaper i Excel

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

