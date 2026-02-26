Redovisningsekonom inom moms och punktskatt
2026-02-26
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Vill du vara med och forma framtidens redovisning i ett av Sveriges mest spännande industribolag?
Nu söker vi en Redovisningsekonom med kunskap inom moms och punktskatt till vårt kontor i Boliden. Hos oss får du möjlighet att vara med och fortsätta utveckla samt driva arbetet inom Bolidens koncerngemensamma redovisningsfunktion - en miljö där samarbete, kompetens och utveckling står i fokus!
Det här är en unik möjlighet för dig som vill kombinera kvalificerat redovisningsarbete med att vara en del av en hållbar, högteknologisk och samhällsviktig industri. Hos Boliden får du vara med och påverka - på riktigt.
Läs mer och sök redan idag!
Din roll:
Vi söker en driven och självständig redovisningsekonom med kunskap inom moms och punktskatt. I rollen arbetar du brett med redovisningsfrågor, fakturering och andra löpande ekonomiprocesser, samtidigt som du har ett särskilt ansvar för områdena moms och punktskatter.
Ditt team:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Boliden. Du rapporterar till Sektionschef Redovisning och ingår i ett engagerat team om 7 personer. Tillsammans ansvarar ni för den centrala redovisningsfunktionen för samtliga av Boliden Minerals verksamheter. Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Ansvara för bolagets moms- och punktskattedeklarationer samt ge stöd till verksamheten i relevanta skattefrågor.
Medverka i månadsbokslut och ge löpande stöd till övriga ekonomiavdelningar inom Boliden.
Hantera viss fakturering och uppgifter kopplade till kundreskontra.
Ge support och utreda redovisningsfrågor från våra interna kunder.
Bidra till och aktivt delta i projekt som syftar till att vidareutveckla och effektivisera interna processer.
Ditt bidrag:
Vi söker dig som har erfarenhet och god kunskap från tidigare arbete inom redovisning. För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och driva dina arbetsuppgifter framåt. Du är trygg i din redovisningskompetens och särskilt inom moms och punktskatt, som är ett av dina centrala ansvarsområden.
Du arbetar proaktivt, tar gärna egna initiativ och bidrar med både flexibilitet och engagemang i det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet inom organisationen. Med din goda samarbetsförmåga och strukturerade arbetssätt blir du en viktig del av teamet och en nyckelspelare i vårt arbete för att skapa ännu smartare och mer effektiva processer.
För rollen krävs att du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift, samt innehar B-körkort då resor till våra andra anläggningar kan förekomma. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Dynamics 365.
Varför arbeta tillsammans med oss:
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta - rekryterande chef Sara Åström, Sektionschef Redovisning, sara.astrom@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Pernilla Åkerblom, Pernilla.Akerblom@boliden.com
, + 46 73-023 69 61.
Facklig information får du av Mats Lindblom, SACO, +46 73-350 04 19, Andreas Mårtensson, Unionen, +46 70-541 83 93 eller Peter Markström, Ledarna, +46 910-77 40 09.
Välkommen med Din ansökan senast den 15 Mars, 2026.
Skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt, då urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som en del i vårt kvalitativa rekryteringsarbete och Bolidens systematiska säkerhetsarbete förekommer bakgrundskontroller och hälsokontroller i våra rekryteringsprocesser.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.
Boliden Mineral AB
9766522