Redovisningsekonom inom kundreskontra
2026-03-11
Vill du ta en nyckelroll i att utveckla och stärka arbetet inom kundreskontra? Vi söker nu en redovsiningskonsult inom kundreskontra som vill bidra med struktur, kompetens och driv i ett uppdrag där du verkligen gör skillnad.
I denna roll får du möjlighet att stabilisera och vidareutveckla arbetet inom kundreskontra samt bidra till förbättringar i hela flödet. Du kommer arbeta nära både ekonomi, verksamhet och andra interna intressenter för att säkerställa effektiva och kvalitativa processer.
Ditt uppdrag Som konsult inom kundreskontra kommer du att ha en viktig roll i att stärka och utveckla den dagliga hanteringen inom området. Du arbetar både operativt och förbättringsorienterat, där din erfarenhet och struktur bidrar till stabila och effektiva processer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantering och utveckling av processer inom kundreskontra
Uppföljning av kundbetalningar och arbete med indrivning
Kontoavstämningar och hantering av kundkonton
Hantering av mer komplexa ärenden, förskottsbetalningar och eskaleringar
Bidra till förbättringar i flödet
Samarbete med interna team för att säkerställa effektiva och kundfokuserade arbetssätt.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Är självgående och snabbt kan sätta dig in i nya organisationer
Arbetar strukturerat och lösningsorienterat
Trivs i en roll där du både driver arbetet framåt och samarbetar med andra
Har ett starkt kvalitets- och ansvarsfokus
Cirka 3-6 år erfarenhet av redovisning och kundreskontra
Erfarenhet av hela flödet, inklusive uppföljning av kundbetalningar och avstämningar
God förmåga att hantera komplexa ärenden inom kundreskontra
Erfarenhet av ERP-system, gärna IFS
Mycket goda kunskaper i Excel
God förståelse för redovisningsprinciper.
Språk
Flytande svenska och engelska
Kunskaper i finska, tyska eller danska är meriterande
Du erbjuds
Detta är ett uppdrag för dig som vill bidra med din kompetens i en organisation där struktur, samarbete och utveckling står i fokus. Konsultuppdraget förväntas starta omgående och pågår i cirka 6 månader, omfattning 100 % och arbetet utförs på plats hos kunden i Uppsala. Så ansöker du
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Elvira.bjoreback@jurek.se
alternativt Hanna Darberg på Hanna.darberg@jurek.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater.
