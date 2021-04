Redovisningsekonom i Norrköping - Manpower AB - Redovisningsekonomjobb i Norrköping

Manpower AB / Redovisningsekonomjobb / Norrköping2021-04-14Är du på jakt efter ett jobb där varje dag innehåller nya och spännande utmaningar? Då har du hittat helt rätt! Vi på Jefferson Wells söker just nu dig som är erfaren Redovisningsekonom och van vid ekonomiskt arbete. Vi har flera spännande uppdrag inom bokföring, bokslutsarbete och kund - och leverantörsreskontra för dig som är flexibel och lösningsorienterad. Låter det här som en spännande utmaning? Tveka inte att skicka in din ansökan!2021-04-14Arbetet går till stor del ut på att ansvara för ekonomiarbetet hos vår kund. I det ekonomiansvaret ingår bland annat arbete med löpande bokföring, kund-och leverantörsreskontra, bokslut samt budget. Du kommer också vara delaktig i övergripande arbete med månadsbokslut, årsbokslut och årsredovisning samt hantera kund- och leverantörsreskontra och in- och utbetalningar.I nära samarbete med dina kollegor kommer du att arbeta i en organisation där kontinuerlig förändring och utveckling sker. Arbetet utförs i en välkomnande, öppen och värderingsstark arbetsmiljö där gemenskap, jämställdhet och tolerans är viktiga värdeord. Därför är det viktigt att du som person delar dessa värderingar.Det här är ett konsultuppdrag som varar tillsvidare. Du kommer att vara anställd av Jefferson Wells men arbeta hos vår uppdragsgivare.Är du rätt person för jobbet?Den här tjänsten passar dig som tycker att det är spännande att arbeta med bokföring, bokslutsarbete och kund - och leverantörsreskontra. Du har en fallenhet för att prata med olika typer av människor och en genuin vilja att göra ett bra jobb. För att lyckas i rollen som Redovisningsekonom ser vi att du har en eftergymnasial utbildning inom redovisning eller motsvarande samt minst fem års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom, där du har arbetet med hela redovisningsprocessen. Du är en van användare av olika ekonomisystem samt har goda kunskaper i Excel. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som konsult inom redovisning och haft externa uppdrag.Du arbetar på ett strukturerat sätt där din noggrannhet och ditt sinne för ordning kommer till god nytta i redovisningsarbetet. Eftersom du som Redovisningsekonom kommer att ha många olika kontaktytor värderas din samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga högt. Andra personliga egenskaper som vi söker är öppen, ödmjuk och hjälpsam.ErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Om Jefferson WellsSom konsult på Jefferson Wells får du möjlighet att utvecklas i olika uppdrag i olika branscher. Vi på Jefferson Wells tillhör en stor koncern och får in många spännande uppdrag inom olika branscher, därmed ökar möjligheten för din personliga utveckling och karriär. Du blir som konsult en del av vårt härliga team av konsultchefer, kandidatspecialister med mera. Det är viktiga för oss att våra konsulter känner sig delaktiga, därför anordnar vi kontinuerliga konsult- och nätverksträffar samt AW:s.Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Linda Pettersson via e-post: linda.pettersson@manpower.se . Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt!Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-05Manpower AB5692315