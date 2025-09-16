Redovisningsekonom Hybrid/Distans
Sifferrådet AB / Redovisningsekonomjobb / Växjö Visa alla redovisningsekonomjobb i Växjö
2025-09-16
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sifferrådet AB i Växjö
, Stockholm
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Rollen
Arbetar digitalt med övervakning av flöden, proaktivt identifiera samt lösa problem.
Hantera löpande bokföring, momsdeklarationer, månadsbokslut och rapportering.
Ansvar för lönehantering.
Supporta kunderna på mail och telefon.
Helt eller delvis ansvara för bokslut, årsredovisningar och deklarationer.
Vara en trygg kontakt för våra kunder och förklara komplexa frågor på ett enkelt, pedagogiskt sätt.
Vem är du?
Aktivt självständigt dokumenterar, utvecklar och uppdaterar arbetsrutiner i takt med förändring i program och omvärld.
Du trivs med att arbeta självständigt och är van att fatta egna beslut.
Du arbetar strukturerat och noggrant med ett kombinerat öga för detaljer och översiktligt perspektiv.
Du är en person som själv ser vad som behöver göras, planerar i god tid och tar ansvar för att hålla struktur och deadlines.
Du har goda kommunikativa egenskaper. Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av självständigt arbete med redovisning för mindre aktiebolag.
Gedigen erfarenhet av Fortnox och digitala arbetssätt.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Kunskaper inom lön, arbetare/tjänsteman, semestervillkor, sjuklön, kollektivavtal. Rapportering FORA, Collectum.
Kunskaper för att självständigt upprätta K2 bokslut, årsredovisning och deklaration.
Vi erbjuder
Individuell lönesättning.
Flexibilitet och möjlighet att arbeta helt på distans.
Hur man ansöker
Vi tar enbart emot ansökningar via länken.
Vänta inte med din ansökan, tjänsten kan tillsättas tidigare.
Om Sifferrådet
Sifferrådet är en redovisningsbyrå med 15 års erfarenhet som levererar digitala helhetslösningar till mindre ägarledda aktiebolag. I dagsläget består vi av ägaren samt en anställd som arbetar heltid på distans. Bolaget är baserat i Stockholmsregionen med kontor i Vaxholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sifferrådet AB
