Redovisningsekonom Garageportexperten
Sententia Rekrytering & Konsult AB / Redovisningsekonomjobb / Linköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Linköping
2025-11-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sententia Rekrytering & Konsult AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Har du en passion för siffror och är nyfiken på människor? Vill du ingå i en intern ekonomibyrå och ha helhetsansvaret för ett antal bolags totala ekonomifunktion i ett marknadsledande bolag? Här hos Garageportexperten i Linköping samlar vi engagerade människor i en dynamisk miljö som tillsammans har kunskap, kreativitet och förmåga att utveckla vårt starka varumärke. Vårt fokus är att ge support och skänka värde till vår kedjas franchisetagare utifrån våra olika unika kompetenser inom ekonomi, produkt, IT, affärsutveckling och marknadsföring. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
I rollen kommer du få helhetsansvar gällande all ekonomiadministration för ett antal av Garageportexpertens franchisetagare (bolag). Vår ekonomiavdelning, som består av fyra medarbetare, fungerar som en intern redovisningsbyrå åt våra bolag runt om i landet. Som redovisningsekonom har du ansvar för löpande bokföring, redovisning, månadavstämningar, kompletta bokslut inklusive årsredovisningar och vissa deklarationer. Du kommer även arbeta konsultativt och proaktivt och därmed bli ett viktigt och naturligt stöd i ekonomi- och redovisningsfrågor samt analys till dina bolag. De mesta kontakterna med bolagen sker via mail och telefon men alla anställda inom kedjan ses ett par gånger per år. Tjänsten innebär även externa kontakter som med revisorer.
Ekonomiavdelningen är en liten personalgrupp där varje medarbetare får mycket eget ansvar och man ställer upp för varandra. Avdelningen är en del av hela kedjans supportkontor där man tillsammans säkerställer resultat och en god service för alla franchisetagare. Målet är alltid satt på trippelvinning; vinning för kund, franchisetagare och kedjan. Det finns en stolthet över kedjans utveckling och marknadsledande position och man ser en fortsatt tillväxt. Tjänsten är tillsvidare med placering på supportkontoret i Linköping.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en roll där du kombinerar både rutinmässiga och mer avancerade/varierande arbetsuppgifter. Du har ett par års erfarenhet av ekonomiarbete där du arbetat självständigt med helheten från löpande bokföring till årsbokslut. Erfarenhet från arbete på redovisningsbyrå med stor kundvana och rådgivande roll är stor fördel. Du kan också ha haft ett helhetsansvar för ekonomin inom ett och samma bolag.
I grunden tror vi att du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning, ex YH-utbildning, eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av arbete i Visma Business är önskvärt. Erfarenhet av arbete i något ekonomihanteringssystem är ett krav. Mycket god vana av Officepaketet, särskilt Excel. Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Som person är du serviceminded och ansvarstagande. Du har en hög energi, är lösningsorienterad och konsultativ i förhållningssättet samtidigt som du är in-lyssnande. Vidare kräver rollen att du är prestigelös och självgående men också en god lagspelare. Du har ett öga för detaljer, är strukturerad och systematisk i ditt arbetssätt och har ett bra ordningssinne med en god förmåga att se helheten. Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person som ska passa bra in i gruppen.Så ansöker du
Registrera din ansökan via www.sententiarekrytering.se,
gärna omgående dock senast 7 december 2025. Frågor besvaras av Eva Andersson, Rekryteringskonsult, Sententia Rekrytering & Konsult, tfn 0706-15 32 30. Välkommen med din ansökan!
Garageportexperten är Sveriges största leverantör av garageportar med ca 30 franchisetagare på närmare 50 orter över hela landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Sedan starten 1995 har kedjan som helhet levererat och monterat 300 000 garageportar. Huvudkontoret ligger i Linköping där tolv personer stöttar verksamheterna med bland annat marknad, ekonomi, affärsstöd och inköp. Sammantaget har kedjan cirka 180 personer anställda och omsättningen uppgår till drygt 370 miljoner. Läs mer på www.garageportexperten.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sententia Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 556845-4374), http://www.sententiarekrytering.se Arbetsplats
Sententia Rekrytering & Konsult Kontakt
Eva Andersson eva.andersson@sententia.se +46706153230 Jobbnummer
9603490