Redovisningsekonom deltid
2025-08-27
Just nu söker vi en redovisningsekonom på deltid till ett välrenommerat byggföretag beläget i Hornsbergs strand! Tjänsten är tänkt att starta på en omfattning om 50% och därefter öka upp till 80% succesivt. Du kommer initialt axla rollen som konsult via oss på Randstad Finance uppdragets första sex månader och därefter, om ömsesidigt intresse finns, gå över i anställning hos kund.
Den här rollen är perfekt för dig som aktivt söker en deltidsanställning där du får axla mer uppgifter än bara den förvaltande redovisningen! Vi söker dig som är en ansvarsfull och noggrann redovisningsekonom, driven av att skapa struktur och utveckla processer. Du är självgående, prestigelös och har en konsultmässig inställning med minst 2-3 års erfarenhet av ekonomiarbete - gärna från en projektbaserad verksamhet. Vi ser gärna att du vill arbeta deltid med möjlighet till utökning, och du är redo att ta dig an ett långsiktigt uppdrag där du på sikt går över i en fast anställning. För i den här rollen samarbetar du tätt med bolagets VD och ni bidrar gemensamt till att forma och effektivisera ekonomifunktionen.
Dina ansvarsområden initialt kommer vara med fokus på avlastning från VD och uppbyggnad av din egen kunskap i bolaget. Till en början kommer du arbeta med löpande bokföring där du hantera leverantörsfakturor och leverantörsreskontra i bolagets projektbaserade redovisning. Du kommer arbeta i BL Administration och hantera inläsningstjänster för fakturor. Inom några månader kommer växande ansvar och du kommer även axla betalningshantering där du sköter betalningar till leverantörer och registrerar inbetalningar från kunder. Du kommer få arbeta med fakturering och samarbeta med bygg- och arbetsledare för korrekt kundfakturering. Din roll kommer på sikt även kunna omfatta projektredovisning och att säkerställa korrekt bokföring av kostnader och intäkter på företaget projekt. På sikt, där du tar över huvuddelen av redovisningen kommer ansvaret för månads-, kvartals- och årsbokslut hamna på dig. Det blir även din uppgift att stötta med ekonomiska rapporter, prognoser och budgetarbete.
Vi vill även lyfta att det kommer finnas en möjlighet att vara delaktig i kommande systemutveckling där du aktivt får delta i utvärdering och implementering av nya system och moduler för projektredovisning om du har intresse för det.
Ansvarsområden
Initialt, med fokus på avlastning och uppbyggnad:
Löpande bokföring: Hantera leverantörsfakturor och leverantörsreskontra i företagets projektbaserade redovisning.
Systemarbete: Arbeta i BL Administration och hantera inläsningstjänster för fakturor.
Inom några månader, med växande ansvar:
Betalningshantering: Sköta betalningar till leverantörer och registrera inbetalningar från kunder.
Projektredovisning: Säkerställa korrekt bokföring av kostnader och intäkter på våra projekt.
Utlägg och kvitton: Hantera och bokföra personalutlägg.
På sikt, där du tar över huvuddelen av redovisningen:
Bokslut: Arbeta med månads-, kvartals- och årsbokslut.
Rapportering och styrning: Stötta med ekonomiska rapporter, prognoser och budgetarbete.
Systemutveckling: Aktivt delta i utvärdering och implementering av nya system och moduler för projektredovisning.
Fakturering: Samarbeta med bygg- och arbetsledare för korrekt kundfakturering.
Är du personen vi söker? Skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Vi letar efter dig som inte bara vill utföra enkla uppgifter utan som drivs av att utveckla och effektivisera. Du är en person som kan se helheten och som har en konsultmässig inställning till ditt arbete.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller motsvarande.
Minst 2-3 års erfarenhet av ekonomiarbete, gärna från en projektbaserad verksamhet.
Erfarenhet av BL Administration och kunskaper inom god redovisningssed är starkt meriterande.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
