Redovisningsekonom
Hippie de Luxe AB / Controllerjobb / Kristianstad Visa alla controllerjobb i Kristianstad
2026-07-22
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Vi på Hippie de Luxe letar nu efter en Redovisningsekonom som är självgående och noggrann.
Din roll
Som Redovisningsekonom ansvarar du för att:
• Kund- och leverantörsreskontra
• Registrering av in- och utbetalningar
• Löpande bokföring
• Avstämningar inför månads- och årsbokslut
• Löner
• Moms- och skattedeklarationer
• Statistik till myndigheter
• Övriga administrativa uppgifter
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att ha många bollar i luften. Du trivs att jobba både självständigt och i ett team. Publiceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Du har:
• Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning
• Har 2–4 års erfarenhet av arbete som redovisningsekonom eller i en liknande roll
• Tidigare erfarenhet av leverantörsreskontra och kundreskontra.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
• God datorvana, erfarenhet av ekonomisystem och Excel
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80%-100% med placering i Kristianstad. Vi ser gärna att du kan börja snarast. Om företaget
Hippie de Luxe den främsta nordiska partnern för distribution, försäljning och marknadsföring inom bakning, matlagning, dukning, hem och fritid. Vi representerar över 40 globala varumärken.
Vi erbjuder våra fantastiska produkter och välkända varumärken till hela den nordiska marknaden, där vi samarbetar med över 2000 kunder i Norden.
Vi omsätter ca 60 miljoner och är 9 anställda.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: jonas@hippiedeluxe.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hippie de Luxe AB
(org.nr 556227-2335), http://www.hippiedeluxe.se
Karpalundsvägen 39 (visa karta
)
291 61 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Hippie de Luxe Jobbnummer
10009245