Redovisningsekonom
Energicenter Södra AB / Redovisningsekonomjobb / Kristianstad Visa alla redovisningsekonomjobb i Kristianstad
2026-07-02
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Redovisningsekonom till EC Health Club
EC Health Club växer och vi söker nu en noggrann, självgående och strukturerad redovisningsekonom som vill vara med och utveckla vår ekonomifunktion.
Vi driver en växande gymkedja med flera anläggningar och en tydlig ambition att fortsätta utveckla verksamheten. Rollen passar dig som trivs med ansvar, ordning och struktur, och som vill arbeta nära verksamheten i ett entreprenöriellt bolag.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Som redovisningsekonom hos EC Health Club får du en viktig roll i företagets löpande ekonomiarbete. Du kommer att arbeta med bokföring, avstämningar, moms, rapportering och framtagande av bokslut inför revisors granskning.
Vi söker dig som är trygg i redovisningsarbetet och som kan arbeta självständigt, men också vara en del av ett team där ekonomi, drift och ledning samarbetar nära.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Löpande bokföring
Lönehantering
Kund- och leverantörsreskontra
Kontoavstämningar
Momsredovisning
Periodiseringar
Månadsrapportering
Framtagande av bokslut och bokslutsunderlag till revisor
Kontakt med revisor och andra externa parter
Stöd i ekonomisk uppföljning och rapportering
Bidra till att utveckla rutiner och struktur inom ekonomifunktionen
Det är meriterande om du har erfarenhet av bolagsstruktur, koncernredovisning eller bolagsfusioner.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom ekonomi/redovisning eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av löpande bokföring och bokslutsarbete
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsområden
Har god förståelse för moms, avstämningar och periodiseringar
Trivs i ett bolag där det händer mycket och där du får vara med och bygga struktur
Erfarenhet från bolag med flera enheter, koncernstruktur eller snabb tillväxt är meriterande.
Vi erbjuder
Hos EC Health Club får du en central roll i ett växande företag med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Du blir en viktig del av vår fortsatta utveckling och får arbeta nära både ledning och verksamhet.
Arbetsplatsen är på vårt kontor i centrala Kristianstad. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan efter överenskommelse.
Om EC Health Club
EC Health Club är en gymkedja med fokus på att skapa trygga, personliga och inspirerande träningsmiljöer. Vi arbetar för att hjälpa människor att komma igång, må bättre och skapa hållbara träningsvanor.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV, personligt brev samt löneanspråk. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: emil@echealthclub.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Energicenter Södra AB
(org.nr 559025-8389)
Östra Boulevarden 28 (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Arbetsplats
EC Health Club HQ Jobbnummer
9990375