Redovisningsekonom
Winn Hotel Group AB / Redovisningsekonomjobb / Gävle Visa alla redovisningsekonomjobb i Gävle
2026-06-29
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Redovisning i en bransch där ingen dag är den andra lik.
Bakom varje hotellvistelse finns så mycket mer än vad gästen ser. Från den första koppen kaffe på morgonen till den sista skålen på kvällen pågår tusentals små och stora händelser som tillsammans skapar en fantastisk hotellupplevelse.
Bakom kulisserna finns också vi.
Winn Hotel Group äger, driver och utvecklar hotell runt om i Sverige. Våra verksamheter rymmer allt från cityhotell och restauranger till spa, konferenser, slott och destinationer. Det gör vår vardag både omväxlande och spännande och nu söker vi en Redovisningsekonom som vill vara med på resan.
Om Winn Hotel Group
Hos oss står människorna alltid i centrum. Vi tror att engagerade medarbetare skapar engagerade gäster, och därför bygger vår kultur på PEGA – Personlighet, Engagemang, Glädje och Affärsmässighet.
Vi är ett företag i ständig utveckling. Nya idéer, nya hotell, nya arbetssätt och ständiga förbättringar gör att vi aldrig står stilla. Det passar dig som gillar att utvecklas tillsammans med verksamheten och vill vara med och påverka.
"Vår affärsidé bygger på att medarbetaren alltid är i fokus. PEGA är inte bara ord för oss – det är våra värderingar som vi lever efter varje dag. Vi letar efter dig som delar dessa värderingar och gör dem till dina egna." – Sara, Ekonomichef
Om rollen
Som Redovisningsekonom hos oss får du arbeta med den löpande redovisningen tillsammans med ett engagerat ekonomiteam. Du stöttar våra ansvariga ekonomer i det dagliga arbetet och blir en viktig del av en verksamhet där samarbete, utveckling och hjälpsamhet är en naturlig del av vardagen.
Hos oss får du en varierad vardag där du arbetar med allt från löpande redovisning och avstämningar till att utveckla våra arbetssätt och processer. Du har många kontaktytor och samarbetar både med kollegorna på ekonomiavdelningen och våra hotell runt om i Sverige.
Hotellbranschen är en bransch i ständig rörelse. Ingen dag är den andra lik och det är just det som gör den så rolig. Om du gillar variation, tycker om att lösa problem och vill arbeta i en verksamhet där det händer mycket kommer du att trivas hos oss.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande redovisning
Leverantörs- och kundreskontra
Kontoavstämningar
Stötta ansvariga ekonomer i det dagliga ekonomiarbetet
Vem är du?
Vi tror att du tycker om ordning och struktur, men också uppskattar en arbetsplats där det händer mycket. Du gillar siffror, har ett öga för detaljer och trivs med att samarbeta med andra. Du har gärna en utbildning inom ekonomi.
Kanske arbetar du redan som redovisningsekonom och är nyfiken på en ny bransch. Kanske har du några års erfarenhet och känner dig redo att utvecklas vidare tillsammans med ett engagerat team. Det viktigaste för oss är att du är nyfiken, ansvarstagande och har en vilja att lära och bidra.
Vi tror att du har erfarenhet av redovisning och känner dig bekväm med ekonomisystem, men du behöver inte kunna allt från dag ett. Hos oss hjälps vi åt, delar med oss av vår kunskap och utvecklas tillsammans.
Varför Winn Hotel Group?
Hos oss blir du en del av ett team där samarbete, utveckling och engagemang är en självklar del av vardagen. Vi arbetar nära verksamheten och våra hotell, vilket gör att du får en bred och varierad roll där du verkligen får förståelse för affären.
Vi tror på ansvarstagande, korta beslutsvägar och att ha roligt på jobbet. Här får du möjlighet att utvecklas, bidra med dina idéer och vara en del av ett företag som ständigt blickar framåt.
Bra att veta
Omfattning: Heltid Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning enligt överenskommelse Placering: Gävle Tillträde: Enligt överenskommelse
Hotellbranschen är full av liv, människor och möjligheter.
Kanske är det dags att bli en del av den? Vi ser fram emot din ansökan!
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7986397-2075775". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Winn Hotel Group AB
(org.nr 556422-3096), https://karriar.winn.se
Norra Slottsgatan 7 (visa karta
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803 20 GÄVLE Jobbnummer
9983561