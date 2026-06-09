Redovisningsekonom
Sätra Brunn Hälsobrunn Resort AB / Redovisningsekonomjobb / Sala Visa alla redovisningsekonomjobb i Sala
2026-06-09
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Vi söker en redovisningsekonom/auktoriserad redovisningskonsult för en central roll i en organisation med flera verksamhetsområden och ansvar för att ekonomiarbetet fungerar stabilt, korrekt och effektivt.
Tjänsten är halvtid (50 %).
Om rollen
Som ekonom / redovisningskonsult arbetar du brett med det löpande ekonomiarbetet och ansvarar för att bokföring, redovisning, löner och rapportering fungerar väl. Rollen är operativ och verksamhetsnära, med fokus på att hantera och samordna ekonomifunktionens olika delar i det dagliga arbetet.
Du arbetar nära VD och bidrar med ekonomiska underlag, uppföljning och praktiskt stöd i budget- och planeringsarbete. Rollen passar dig som trivs med ansvar, självständighet och variation, och som vill vara med och vidareutveckla arbetssätt och rutiner där det behövs.
Ditt ansvarsområde
Löpande ekonomi och löner
Ansvar för löpande bokföring (ca 4 000 verifikationer/år), reskontra och bankavstämningar, Z-rapporter, kundfakturor och försäljning av presentkort
Kontering och uppföljning per kostnadsställe
Löneadministration för 25 medarbetare
Säkerställa fungerande rutiner, attestflöden
Moms och arbetsgivardeklarationer
Betalningar av leverantörsfakturor, lönerPubliceringsdatum2026-06-09Erfarenhet och utbildning
Högskoleutbildning ekonom/auktoriserad redovisningskonsult är ett krav. Flera års erfarenhet från arbete som ekonom/auktoriserad redovisningskonsult är meriterande.
Har erfarenhet av självständig redovisning
Känner dig trygg i månadsbokslut
Har erfarenhet av lönehantering
Har god systemvana. Vi använder Fortnox.
Är strukturerad, noggrann och analytisk
Trivs i en roll med både ansvar och självständighet
Det är meriterande (krav) om du tidigare har arbetat i en bred ekonomroll eller haft ansvar för flera delar inom ekonomi och administration. Vi tror också att du uppskattar att arbeta i en mindre organisation där du blir en viktig del av helheten och där ditt arbete märks.
Bokslut och rapportering
Ta fram månadsbokslut och ekonomiskt underlag till VD/ägare
Göra årsredovisning och årsbokslut
Hantera moms-, arbetsgivar- och inkomstdeklarationer
Budget och uppföljning
Delta i budgetarbete tillsammans med VD/ägare
Följa upp resultat per verksamhetsområde och likviditet
Ta fram utfall, prognoser och enklare analyser som stöd i verksamheten
Bidra till att utveckla och förbättra ekonomirutiner
Vara kontaktperson mot bank, revisor och myndigheter
Rådgivning
Vi erbjuder
En självständig och varierad roll
Möjlighet att arbeta brett inom ekonomi
Nära samarbete med VD /ägare
En arbetsplats där historia, besöksnäring och utveckling möts i vardagen
Kollektivavtal
En familjär stämning i hela personalen
Anställningsvillkor och ansökan
Placeringsort: Sätra Brunn kurort
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: Halvtid (50 %)
Lön: Enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse. Önskemål 1 augusti om möjligt.
Vi är cirka 25 årsanställda med fler medarbetare under högsäsong.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Rebecca Sjödin, VD
tel 0224-547 55 och rebecca.sjodin@satrabrunn.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: rebecca.sjodin@satrabrunn.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sätra Brunn Hälsobrunn Resort AB
(org.nr 556805-1022)
Sätra Brunn (visa karta
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733 95 SALA Jobbnummer
9956146