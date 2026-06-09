Redovisningsekonom
2Complete AB / Redovisningsekonomjobb / Järfälla Visa alla redovisningsekonomjobb i Järfälla
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2Complete AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du ta en nyckelroll i ett bolag med stark tillväxt, höga ambitioner och ett tydligt fokus på kvalitet och struktur? Här ges du möjlighet att arbeta nära affären i en verksamhet där ekonomifunktionen är en integrerad del av beslutsfattandet, inte en stödfunktion vid sidan av. För dig som trivs i en dynamisk miljö där struktur byggs parallellt med tillväxt, är detta en roll med både ansvar och utvecklingsmöjligheter.
Vad erbjuder vi?
En central och verksamhetsnära roll inom ekonomi
Möjlighet att arbeta nära ledning och beslutsfattare
En organisation i tillväxt med höga ambitioner och tydlig riktning
Stort utrymme att påverka och utveckla processer och arbetssätt
En kultur som kombinerar struktur, kvalitet och affärsfokus
Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Du blir en del av ett expansivt bolag där struktur, kvalitet och långsiktighet står i fokus. Här ges du möjlighet att bidra till att bygga en hållbar ekonomifunktion i takt med att verksamheten växer, samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll i en miljö präglad av tempo, ansvar och affärsnärhet. Mer information om kunden ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en bakgrund inom kvalificerat redovisningsarbete och som vill ta nästa steg i en roll där du får kombinera operativt arbete med utveckling av processer och struktur.
Krav och kvalifikationer:
Universitet eller högskoleutbildning inom företagsekonomi, nationalekonomi eller relaterade områden
Minst 2 års erfarenhet av löpande bokföring
God kunskap i Excel och erfarenhet från ERP-system
Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Meriterande med erfarenhet av budget- och prognosarbete.
Som person är du strukturerad och noggrann med en stark känsla för kvalitet och detaljer. Du tar ansvar för ditt arbete, är lösningsorienterad och trivs i en miljö där förändring är en naturlig del av vardagen. Vidare är du prestigelös, samarbetsinriktad och kommunikativ, med förmåga att skapa förtroende i dialog med olika delar av verksamheten.
Vad innebär rollen?
I rollen som redovisningsekonom får du en central position i en verksamhet där ekonomifunktionen arbetar nära affären. Du ansvarar för löpande redovisning och deltar i bokslutsarbete samt uppföljning, samtidigt som du bidrar till att utveckla och effektivisera processer i takt med bolagets tillväxt. Rollen innebär ett nära samarbete med såväl ledning som andra funktioner, där ditt arbete skapar förutsättningar för kvalitet, transparens och välgrundade beslut.
Med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
Löpande redovisning och avstämningar
Delaktighet i månadsbokslut samt stöd i årsbokslut
Hantering av moms, skatter och deklarationer
Kontoavstämningar och kvalitetssäkring av redovisningen
Stöd i rapportering och uppföljning av nyckeltal
Deltagande i budget- och prognosarbete
Utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser
Systemrelaterade uppgifter kopplade till ekonomifunktionen.
Uppdraget är en inledande 6 månaders konsultanställning med start omgående, med eventuell möjlighet till förlängning. Kunden har sitt huvudkontor i Barkarbystaden och arbetet är förlagt på 40h per vecka. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334), https://www.2complete.se/
175 33 BARKARBY Arbetsplats
2Complete Kontakt
Senior Recruiter
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se +46707443363 Jobbnummer
9956115