Redovisningsekonom
Autocirc Vimmerby Bildemontering AB / Redovisningsekonomjobb / Vimmerby Visa alla redovisningsekonomjobb i Vimmerby
2026-06-03
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Vill du vara med och utveckla ekonomifunktionen i en expansiv företagsgrupp?
Autocirc arbetar med cirkulär försörjning av fordonskomponenter – en del av framtidens hållbara fordonsindustri. Nu söker vi en redovisningsekonom på 75% som vill vara en viktig del av vårt ekonomiska team i region Syd/Öst.
Som ekonom hos oss ansvarar du bl a för löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra samt koncerninterna avstämningar och rapporter. Det innebär även att vara med och utveckla arbetssätt och processer. Tjänsten passar dig som uppskattar struktur och noggrannhet – men också vill bidra till förbättring och effektivisering.
Om rollen
Du kommer bland annat att arbeta med:
Löpande redovisning
Avstämningar och kontroller
Koncernrapportering
Bokslutsarbete
Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor både i regionen och inom koncernen.
Vem är du?
Vi tror att du har en utbildning inom ekonomi med inriktning mot redovisning eller har arbetserfarenhet av motsvarande. Du kan vara i början av din karriär och vill utvecklas vidare – eller ha fler års erfarenhet och uppskatta en mer fokuserad deltidstjänst där du får använda din kompetens fullt ut. Har du tidigare arbetat med löneadministration är det ett plus.
Oavsett bakgrund ser vi att du:
Är noggrann och strukturerad
Har god samarbetsförmåga
Är nyfiken och trivs i en verksamhet i förändring
Kommunicerar på svenska och engelska
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi jobbar i ett tight team.
Vi erbjuder
Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsmiljö där engagemang, balans och utveckling går hand i hand. Hos oss får du:
En stabil tillsvidareanställning på 75%
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
Ett engagerat team med korta beslutsvägar
En verksamhet med hållbarhet i fokus
Bolaget som tjänsten avser finns utanför Södra Vi och det krävs B-körkort och bil. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: caroline@vimmerbybildemontering.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Autocirc Vimmerby Bildemontering AB
(org.nr 556396-4138)
Källenäs 110 (visa karta
)
598 72 SÖDRA VI Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vimmerby Bildemontering AB Kontakt
Caroline Arvidsson caroline@vimmerbybildemontering.se 049275662 Jobbnummer
9946259