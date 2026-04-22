Redovisningsekonom
2026-04-22
Redovisningsekonom till personlig och proaktiv byrå - START OMGÅENDE
På Ready handlar det inte bara om siffror - det handlar om människor.
Vi är en växande redovisningsbyrå som kombinerar moderna digitala verktyg med genuin personlig service. Under 2025 har vi välkomnat flera nya kunder - både stora och små - och nu söker vi en redovisningsekonom som vill vara med och bygga vår fortsatta resa under de kommande åren.
Vad vi erbjuder:
En byrå där du får göra skillnad - varje kund är unik, och hos oss får du arbeta nära företagare och entreprenörer i deras vardag.
Proaktiv arbetskultur - vi agerar innan problemen uppstår och är en strategisk partner till våra kunder. "Agera istället för att reagera"!
Personlig kontakt - vi värdesätter relationer och tar oss tid att verkligen förstå våra kunders behov.
Tillväxtresa - du kliver in i en byrå i stark utveckling, med möjligheten att påverka både arbetssätt och erbjudande.
Vem vi söker:
Vi letar efter dig som:
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande relevant erfarenhet.
Har erfarenhet av arbete med löpande bokföring, bokslut och deklarationer.
Är trygg i digitala system och tycker om att hitta smarta arbetssätt.
Trivs i en föränderlig miljö där initiativ uppskattas.
Ser värdet i relationer - både med kunder och kollegor.
Har god kommunikativ förmåga och kan förklara ekonomi på ett enkelt sätt.
Så här säger vi om oss själva: "Vi vill vara med dig på resan - inte bara efteråt. Genom att vara framåtlutade och identifiera möjligheter innan de blir problem, hjälper vi våra kunder att ta smartare beslut för framtiden."
Låter det här som du?
Skicka din ansökan så snart som möjligt! Urval sker löpande och vi önskar start omgående.
Mejla din ansökan till Info@readyekonomi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: info@readyekonomi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ready Ekonomi Mälardalen AB
(org.nr 559503-6392)
Fallhammargatan 8 (visa karta
)
721 33 VÄSTERÅS Jobbnummer
9868803