2026-01-26


Infinity HR är en rekryteringsbyrå med en enkel filosofi. Vi tror på rätt person, med rätt pannben till rätt företag! I alla rekryterings- och search-processer vi gör är vårt jobb att identifiera kandidater som har rätt mind-set, energi, driv, passion och värdegrund!

Introduktion

Infinity söker en engagerad och noggrann Redovisningsekonom till en av våra kunder som är en etablerad aktör inom AV- och tekniklösningar. Företaget präglas av innovation och kvalitet, och du får möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där teknik och människor går hand i hand. Här värdesätts samarbete, långsiktighet och utveckling - perfekt för dig som vill ta nästa steg i din ekonomikarriär.

Om rollen

Som redovisningsekonom blir du en central del av ekonomiavdelningen och arbetar nära både verksamheten och ledningen. Du ansvarar för den löpande redovisningen och bidrar till att utveckla effektiva ekonomiska rutiner. Rollen erbjuder variation, från klassiska redovisningsuppgifter till mer analytiska och utvecklingsinriktade uppgifter, vilket ger dig insyn i hela företagets ekonomiska processer.

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta:

Löpande bokföring och verifikationer

Månads-, kvartals- och årsbokslut

Konto- och balansavstämningar

Moms- och skattedeklarationer

Hantering av leverantörs- och kundreskontra

Rapportering till ledning och stöd vid budget- och prognosarbete

Samarbeta med revisorer och andra externa parter

Bidra till förbättring och effektivisering av ekonomiska processer och rutiner

Delta i projekt med fokus på ekonomiska system, automatisering eller processförbättringar

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning

Minst 3 års erfarenhet av redovisning

God erfarenhet av bokslutsarbete

Vana vid ekonomisystem och mycket goda Excel-kunskaper

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift

Noggrannhet, analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt

Meriterande:

Erfarenhet från AV-, teknik- eller IT-relaterad verksamhet

Erfarenhet av projektredovisning eller interna rapporteringsprocesser

Förståelse för finansiell analys och nyckeltal

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, nyfiken och lösningsorienterad. Du trivs med ansvar, arbetar bra i team och har ett proaktivt förhållningssätt. Din kommunikationsförmåga är stark, och du kan samarbeta effektivt med kollegor och externa parter.

Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig person på Infinity. Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!

Vid frågor, kontakta:

Klara Olsson, klara.olsson@infinityitc.se
• 46760565107

Ersättning
Enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Infinity Human Resources Sweden AB (org.nr 556783-3156)

Jobbnummer
9705773

