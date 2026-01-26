Redovisningsekonom
2026-01-26
Introduktion
Infinity söker en engagerad och noggrann Redovisningsekonom till en av våra kunder som är en etablerad aktör inom AV- och tekniklösningar. Företaget präglas av innovation och kvalitet, och du får möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där teknik och människor går hand i hand. Här värdesätts samarbete, långsiktighet och utveckling - perfekt för dig som vill ta nästa steg i din ekonomikarriär.
Om rollen
Som redovisningsekonom blir du en central del av ekonomiavdelningen och arbetar nära både verksamheten och ledningen. Du ansvarar för den löpande redovisningen och bidrar till att utveckla effektiva ekonomiska rutiner. Rollen erbjuder variation, från klassiska redovisningsuppgifter till mer analytiska och utvecklingsinriktade uppgifter, vilket ger dig insyn i hela företagets ekonomiska processer.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta:
Löpande bokföring och verifikationer
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Konto- och balansavstämningar
Moms- och skattedeklarationer
Hantering av leverantörs- och kundreskontra
Rapportering till ledning och stöd vid budget- och prognosarbete
Samarbeta med revisorer och andra externa parter
Bidra till förbättring och effektivisering av ekonomiska processer och rutiner
Delta i projekt med fokus på ekonomiska system, automatisering eller processförbättringarKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning
Minst 3 års erfarenhet av redovisning
God erfarenhet av bokslutsarbete
Vana vid ekonomisystem och mycket goda Excel-kunskaper
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Noggrannhet, analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Meriterande:
Erfarenhet från AV-, teknik- eller IT-relaterad verksamhet
Erfarenhet av projektredovisning eller interna rapporteringsprocesser
Förståelse för finansiell analys och nyckeltalDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, nyfiken och lösningsorienterad. Du trivs med ansvar, arbetar bra i team och har ett proaktivt förhållningssätt. Din kommunikationsförmåga är stark, och du kan samarbeta effektivt med kollegor och externa parter.Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig person på Infinity. Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
Vid frågor, kontakta:
Klara Olsson, klara.olsson@infinityitc.se
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Detta är ett heltidsjobb.
