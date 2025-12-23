Redovisningsekonom
2025-12-23
Din nya roll
Vi söker nu en erfaren redovisningsekonom till ett spännande uppdrag i ett företag som befinner sig i en intensiv tillväxt- och utvecklingsfas.
I rollen som redovisningsekonom blir du en nyckelspelare i ekonomiteamet och fungerar som samverkanspunkt mellan redovisning, business control och övriga delar av verksamheten. Du kommer arbeta med ett brett uppdrag där fokus ligger på redovisning, bokslut och processutveckling.
Uppdraget kombinerar eget ansvar inom definierade områden med nära samarbete i team, där kunskapsdelning och gemensam problemlösning är centrala arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter
Löpande redovisning, avstämningar och periodiseringar
Månadsbokslut och rapportering
Avstämning och deklaration av moms
Förberedelse av underlag till årsredovisning och revision
Stöd i interna projekt, t.ex. systembyten och redovisningsrelaterade utredningar
Driva utveckling, förbättring och dokumentation av rutiner och processer inom ekonomifunktionen
Här får du chansen att vara med från start och aktivt bidra till att bygga upp och vidareutveckla ekonomifunktionen i en spännande tillväxtresa. Rollen är perfekt för dig som vill kombinera operativt ansvar med utvecklings- och förbättringsarbete i nära samarbete med teamet.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100%Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters.Arbetsmodell: Uppdraget kräver möjlighet till resor till Boden cirka en gång per månad.Start: 2026-01-27Slut: 2026-07-27. Möjlighet till överrekrytering efter 6 månader.I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Ekonomisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenhet
Cirka 5-10 års erfarenhet från liknande redovisningsroller
God helhetsförståelse för redovisningsflödet
Erfarenhet av systembyten och stort systemintresse (SAP S/4HANA är meriterande)
Mycket goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper inom K3 (IFRS är meriterande)
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift (arbetsspråket är engelska)
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
