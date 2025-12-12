Redovisningsekonom
2025-12-12
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som redovisningsekonom?
Hos Agima tror vi på kraften i utveckling - vi växer genom att utveckla varandra, våra verksamheter och det samhälle vi verkar i. Det är vår ledstjärna och grunden för vår gemensamma kultur.
Om rollen
Som redovisningsekonom hos Agima blir du en nyckelperson i vårt ekonomiteam och arbetar nära vår ekonomichef. Rollen är bred och innefattar både redovisning och administration kopplat till personal och uppdrag. Du får möjlighet att ta ansvar och bredda dina kunskaper samtidigt som du får stöd att växa.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande bokföring och fakturering
Kund- och leverantörsreskontra
Månadsbokslut, kontoavstämningar samt koncernrapportering
Moms- och skattedeklarationer
Årsbokslut
Administration av löner, tidrapporter och utlägg
Ta fram underlag till rapportering
Stöd i att skapa struktur och kvalitet i interna rutiner och processer
Viss kontorsservice (t.ex. resebokningar, konferensstöd och inköp av kontorsmaterial)
Vi står inför ett byte av ekonomisystem och du kommer att vara en del i det arbetet.
Om dig
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Några års erfarenhet av redovisning och bokslut
Goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av Visma eller liknande ekonomisystem
Meriterande erfarenhet från konsultbranschen
Du är noggrann, ansvarstagande och trygg i din kompetens och har ett öga för detaljer. Du gillar ordning och struktur men är flexibel när förutsättningarna förändras. Du trivs med variation i vardagen, är prestigelös och bidrar gärna till helheten och hjälper till där du kan. Vi tror på frihet under ansvar och uppmuntrar egna initiativ. Så ansöker du
