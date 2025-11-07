Redovisningsekonom
2025-11-07
Vill du arbeta med redovisning och rapportering i ett litet och tajt team? Har du goda redovisningskunskaper och intresse för rapportering och uppföljning? Då kan det här jobbet vara något för dig!
Nu söker vi en engagerad redovisningsekonom som med sin goda initiativkraft och analytiska förmåga vill vara med och bidra till en hållbar utveckling inom våra verksamheter.
WBAB är samhällsbyggare och en viktig lokal aktör som säkerställer de grundläggande funktionerna för ett hållbart samhälle - rent vatten i kranen, miljösäkert avlopp och effektivt omhändertagande av avfall.
Din roll
Som redovisningsekonom hos oss kommer du att arbeta med redovisning, moms och bokslut. Du kommer också att ägna dig åt ekonomisk uppföljning och rapportering för att stödja verksamheterna i dess styrning och utveckling. Du kommer att samarbeta nära kollegor och chefer och förväntas bidra i utvecklingen av både ekonomiska processer och rapportering.
Utöver det dagliga redovisningsarbetet kommer du också att kvalitetssäkra ekonomisk information och genomföra löpande uppföljningar av verksamheternas ekonomiska utfall. Du är ett proaktivt stöd till chefer vid analys av nyckeltal, avvikelser och måluppfyllelse samt medverkar i budget- och prognosarbeten. Publiceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning, eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Du ska ha flera års erfarenhet av liknande arbete och vi ser det som en självklarhet att du har god vana av att arbeta i ekonomisystem. Vi förutsätter även att du är en van användare av Officepaketet och duktig på att använda olika funktioner i Excel. Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av bokslutsarbete för aktiebolag.Dina personliga egenskaper
Som person har du en analytisk förmåga och arbetar strukturerat. Du är prestigelös och har ett proaktivt och lösningsfokuserat arbetssätt. Din samarbetsförmåga är hög och du arbetar lika bra i grupp som självständigt. Du har ett skarpt öga för siffror men också förmåga att se till helheten. Din kommunikation är tydlig och du har lätt för att förklara ekonomiska samband på ett enkelt och pedagogiskt sätt.
Våra värdeord är ärlig, öppen, nyfiken, delaktig och professionell. De vägleder oss i det vi gör och hur vi gör det och kommer även att fungera som kompass för dig i ditt uppdrag. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 7 december 2025. Urval och intervju kan komma att ske löpande.
Skicka din ansökan i form av ett personligt brev och cv via e-post till jobb@wbab.se
. Skriv: "Redovisningsekonom" i ämnesraden.
WBAB strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar.
Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dina ansökningshandlingar kommer vi att spara under pågående rekryteringsprocess och radera efter avslutad rekrytering.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt mediesäljare och liknande.
Kort om oss
WBAB är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Vårt fullständiga namn är WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, men vi kallar oss för WBAB. Vi är cirka 90 anställda och vårt ledningskontor ligger i Smedjebacken. Vårt uppdrag är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet. Hos oss är du med och gör skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: jobb@wbab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningsekonom". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wbab Wessmanbarken Vatten & Återvinning AB
(org.nr 559031-4380) Arbetsplats
Wbab Kontakt
Vision
Elisabeth Svennblad elisabeth.svennblad@wbab.se 0240-309 33 Jobbnummer
9593398