Redovisningsekonom
Hirely AB / Redovisningsekonomjobb / Gävle Visa alla redovisningsekonomjobb i Gävle
2025-10-07
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Gävle
, Avesta
, Falun
, Heby
, Sala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Vi söker en noggrann och självgående redovisningsekonom till en av våra kunder i Gävle. Du blir en viktig del av ekonomiavdelningen och ansvarar för redovisning, rapportering och bokslutsarbete. Rollen passar dig som har några års erfarenhet och vill arbeta brett med ekonomiprocesser i en professionell miljö.Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring
Månatliga och kvartalsvisa avstämningar
Moms- och skattedeklarationer
Delaktighet i månads- och årsbokslut
Leverantörs- och kundreskontra
Rapportering och ekonomisk uppföljning
Kontakt med revisorer och myndigheter
Förbättring av interna rutiner och processer
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning
Har minst 2-4 års erfarenhet av arbete som redovisningsekonom eller motsvarande
Är strukturerad, ansvarstagande och noggrann
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Har god systemvana och gärna erfarenhet av ekonomisystem som Fortnox, Visma eller SAP
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av bokslutsarbete
Kunskap om K2/K3
Erfarenhet från byrå eller redovisningskonsultroll
Vi erbjuder
En stabil heltidsanställning i Gävle
Ett professionellt och stöttande team
Möjlighet till utveckling inom redovisning och ekonomi
Marknadsmässig lön och förmåner
Flexibilitet och god arbetsmiljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Jobbnummer
9545710