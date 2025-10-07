Redovisningsekonom

Hirely AB / Redovisningsekonomjobb / Gävle
2025-10-07


Visa alla redovisningsekonomjobb i Gävle, Älvkarleby, Sandviken, Ockelbo, Ovanåker eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Gävle, Avesta, Falun, Heby, Sala eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-10-07

Om tjänsten
Vi söker en noggrann och självgående redovisningsekonom till en av våra kunder i Gävle. Du blir en viktig del av ekonomiavdelningen och ansvarar för redovisning, rapportering och bokslutsarbete. Rollen passar dig som har några års erfarenhet och vill arbeta brett med ekonomiprocesser i en professionell miljö.

Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring

Månatliga och kvartalsvisa avstämningar

Moms- och skattedeklarationer

Delaktighet i månads- och årsbokslut

Leverantörs- och kundreskontra

Rapportering och ekonomisk uppföljning

Kontakt med revisorer och myndigheter

Förbättring av interna rutiner och processer

Vi söker dig som

Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning

Har minst 2-4 års erfarenhet av arbete som redovisningsekonom eller motsvarande

Är strukturerad, ansvarstagande och noggrann

Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Har god systemvana och gärna erfarenhet av ekonomisystem som Fortnox, Visma eller SAP

Behärskar svenska flytande i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av bokslutsarbete

Kunskap om K2/K3

Erfarenhet från byrå eller redovisningskonsultroll

Vi erbjuder

En stabil heltidsanställning i Gävle

Ett professionellt och stöttande team

Möjlighet till utveckling inom redovisning och ekonomi

Marknadsmässig lön och förmåner

Flexibilitet och god arbetsmiljö

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Jobbnummer
9545710

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: