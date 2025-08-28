Redovisningsekonom
2025-08-28
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Avdelningen för ekonomi och styrning finns inom kommunledningskontoret och har en samordnande roll genom att ge stöd och service till hela kommunen. Avdelningens ansvarsområde spänner över hela det ekonomiska spektret såsom ekonomisk planering, redovisning, budget och uppföljning, likviditets- och finansieringsfrågor, investeringar och ekonomiadministration. På avdelningen finns också ansvaret för kommunens inköp och upphandlingar, lokalstrategiska frågor samt uppdraget att hålla samman frågor kring verksamhetsplanering, uppföljning, statistik, kvalitet och analys. Vi driver också kommunens övergripande arbete för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Arbetsuppgifter
Söker du efter en spännande möjlighet inom ekonomi och redovisning? Vi letar efter en erfaren och engagerad ekonom för att förstärka vårt team. Rollen innebär att du självständigt kommer att arbeta med redovisning, bokslutsarbete samt delta i upprättandet av årsredovisning. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och arbeta i en stimulerande miljö, då kan detta vara rätt roll för dig!
I rollen som ekonom hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innefatta:
* Redovisning
* Balanskontoavstämningar
* Hantera kod- och kontoplan
* Delaktig i månadsrapporteringar, samt vid delårs- och årsbokslut
* Delta i arbetet att sammanställa årsredovisningKvalifikationer
För att lyckas i rollen vill vi att du:
* Har en ekonomiutbildning på högskolenivå eller motsvarande.
* Har erfarenhet av att jobba i större ekonomisystem
* Är van användare av Office-programmen, särskilt Excel
* Har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
* Har en god kommunikationsförmåga på svenska, både i tal och skrift
Har du erfarenhet från kommunal verksamhet eller andra stora och komplexa organisationer är det meriterande. Du trivs att jobba i en miljö med fokus på förbättringsarbete och processutveckling.
Som person är du noggrann, strukturerad och har en ambition att göra allt rätt utan att fastna i detaljer. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team samt är van vid att hantera arbetsuppgifter med hög integritet och ansvar. Du kommer att ha kontakt med ekonomer och chefer i verksamheten och det är viktigt att du håller en hög servicenivå. Vidare trivs du med att ta eget ansvar, jobba i grupp och självständigt, men även nyfiken på att vara med i kommunens digitala utveckling som kan innebära förändrade arbetssätt. Du är smidig, lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt.
Tjänsten är tidsbegränsad till 2026-12-31.
Varmt välkommen med din ansökan.
