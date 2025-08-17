Redovisningsekonom
2025-08-17
Redovisningsekonom som vill vara med och göra Göteborg roligare!
Hos oss på Göteborgsfamiljen är ingen dag den andra lik - och det är precis så vi gillar det. Med 7 dotterbolag och i en bransch som ständigt rör på sig söker vi nu en redovisningsekonom som vill vara med och hålla siffrorna i toppform medan vi fortsätter att göra Göteborg till en av Sveriges bästa restaurangstäder.
Om rollen Som redovisningsekonom hos oss får du arbeta brett och självständigt - men alltid med kollegor nära till hands när du vill bolla idéer. På vårt kontor på Tredje Långgatan sitter ett härligt gäng som brinner för både sitt arbete och för Göteborg.
Du kommer bland annat jobba med:
Leverantörs- och kundreskontra
Banktransaktioner och löpande bokföring
Avstämningar och månadsbokslut
Sammanställningar och rapportering till myndigheter
Förberedande arbete inför revision samt årsbokslut
Kort sagt: du är en nyckelspelare som säkerställer att vår ekonomi är i balans - och bidrar till att vi kan fortsätta växa och utvecklas.
Vem är du? Vi tror att du har en relevant utbildning från universitet eller YH, och därefter 1-2 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och känner dig trygg i redovisningsflödet. Du trivs i ett högt tempo och får energi av en arbetsplats där det är liv och rörelse. Som person är du engagerad, noggrann och prestigelös. Du är både analytisk och lösningsorienterad, och du kan snabbt prioritera rätt när mycket händer på en gång.
Om Göteborgsfamiljen Sedan starten 2002 har vår mission varit enkel: att göra Göteborg roligare. Idag driver vi 20 restauranger och äger flera av fastigheterna de ligger i. 2024 omsatte vi ca 400 miljoner, men det är fortfarande samma passion som driver oss - att skapa upplevelser och mötesplatser som gör vår stad levande.
Vi erbjuder dig En utvecklande och varierande roll där du får kombinera ansvar, samarbete och möjlighet att bidra till att våra processer alltid ligger i framkant. Tjänsten är på heltid och tillsvidare, med 6 månaders provanställning.
