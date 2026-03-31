Redovisningsekonom - brett uppdrag hos Epiroc
2026-03-31
Vill du kliva in i ett uppdrag där du får använda hela din bredd inom redovisning och göra verklig skillnad från dag ett?
Vi söker nu en ytterligare redovisningsekonom för ett konsultuppdrag hos Epiroc. Du blir anställd av Jefferson Wells och uthyrd till kund.
En konsult har nyligen startat i teamet och på grund av ett utökat behov söker vi nu en till person som kan stärka upp ytterligare.
Uppdraget har start i april och sträcker sig minst till och med augusti.
Här får du en viktig roll i ett team där du både avlastar inom mer kvalificerade arbetsuppgifter och samtidigt stöttar upp i det operativa - perfekt för dig som trivs i en varierad vardag.
Om rollen
Du kommer att arbeta brett inom redovisning och snabbt bli en viktig spelare i teamet. Rollen innefattar bland annat:
Löpande bokföring och avstämningar
* Stöd i mer kvalificerade redovisningsuppgifter (backup till specialist)
* Hantering av kassa- och bankflöden
* Stötta upp där behovet är som störst - högt och lågt
Det här är en roll där du behöver vara trygg i grunderna men också flexibel nog att hoppa mellan olika arbetsuppgifter.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som redovisningsekonom
* Är trygg i löpande redovisning och kontoavstämningar
* Har förståelse för kassa- och bankhantering
* Är van att arbeta självständigt och tar eget ansvar
* Snabbt sätter dig in i nya system och arbetssätt
Vem är du?
Du är prestigelös, nyfiken och lösningsorienterad. Du gillar när det händer saker och trivs i en roll där du får stötta upp där det behövs.
Du behöver inte vara senior - men du ska vara tillräckligt trygg för att leverera direkt utan lång upplärning.
Om uppdraget
Start: Gärna april
Omfattning: Heltid
Längd: Minst till och med augusti (med möjlighet till förlängning) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
(org.nr 556855-1104)
Engelbrektsgatan 6
)
702 12 ÖREBRO Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Malin Löf malin.lof@jeffersonwells.se +46720854475 Jobbnummer
9830994