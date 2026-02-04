Redovisningsekonom - bred och operativ roll
Sagitta Pedagog AB söker en strukturerad och engagerad ekonom som vill ta över det övergripande ansvaret för vår ekonomifunktion i samband med en planerad ansvarsförändring i ekonomifunktionen. Du kommer att få en strukturerad överlämning från vår nuvarande ekonom.
Sagitta startade 1987, idag är vi åtta anställda. Vi utvecklar och säljer pedagogiskt material inom matematik och NO till skolor i Sverige och Norden. Vi har även en stor kundgrupp av både företag och privatpersoner som uppskattar vårt sortiment och vår service. Vår verksamhet präglas av kunskap, kvalitet och nära samarbete - både internt och med våra kunder.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
I rollen har du ett helhetsansvar för företagets ekonomi och arbetar nära ledning och övriga medarbetare. Tjänsten kombinerar kvalificerat ekonomiarbete med administrativa uppgifter och ett verksamhetsnära arbetssätt. Rollen passar dig som trivs i en bred funktion i en mindre organisation.
Arbetsuppgifter - ekonomi
Du ansvarar för företagets löpande ekonomiarbete, inklusive:
Lönehantering
Kund- och leverantörsreskontra
Löpande redovisning
Skattedeklarationer och myndighetsrapportering
Månads- och årsbokslut
Kontakt med revisorer, bank och andra externa parter
Arbetsuppgifter - administration
Utöver ekonomiarbetet ingår administrativa uppgifter, exempelvis:
Inköp och leverantörskontakter
Medverkan i anbudsarbete
Framtagning och uppdatering av prislistor
Registervård
Statistik, uppföljning och sammanställningar
Verksamhetsstöd
Som i många mindre organisationer förväntas du vid behov, främst under högsäsong, även arbeta operativt med orderhantering, inklusive packning av ordrar, för att säkerställa leveranser till kund.
Kvalifikationer och krav
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har goda kunskaper i redovisning och ekonomiadministration
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Trivs med självständigt arbete i en mindre organisation
Har god systemvana och arbetar obehindrat i Excel samt affärs- och ekonomisystem. Vi arbetar i Microsoft Dynamics 365 Business Central
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Intresse och förståelse för matematik, teknik och naturvetenskap
Erfarenhet av eller intresse för utbildningssektorn
Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska
Anställningsform och villkor
Heltid, 38,5 h/vecka, månadslön
Provanställning 6 månader, därefter tillsvidareanställning
Arbetsplatsen är förlagd till Mariestad och vi ser att du arbetar på plats fem dagar i veckan
Förmåner
Tjänstepension ITP1
Friskvårdsbidrag
Vinstdelningssystem
Utökat antal semesterdagar (28-31 dagar beroende på ålder)
Ansökan
Vid frågor är du välkommen att kontakta vår VD Camilla Hallberg, 0501-163 44.
Ansök senast 1 mars till camilla.hallberg@sagitta.se
Tillträde enligt överenskommelse - vi är flexibla utifrån din uppsägningstid. Så ansöker du
