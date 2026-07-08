Redovisningsekonom - Är du vår nya stjärna !
Experis AB / Redovisningsekonomjobb / Karlshamn Visa alla redovisningsekonomjobb i Karlshamn
2026-07-08
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige
Redovisningsekonom - Är du vår nya stjärna!
Vi söker nu en driven redovisningsekonom till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder. Du blir en del av ekonomiavdelningen och arbetar nära redovisningschef samt kollegor inom både ekonomi och övriga verksamheten. Uppdraget erbjuder en självständig roll med goda utvecklingsmöjligheter och stöd från erfarna kollegor. Konsultuppdrag med god möjlighet till övergång i anställning hos kund Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som redovisningsekonom kommer du att arbeta brett med ekonomiprocesser, bland annat:
Fakturering och betalningsregistrering
Leverantörsreskontra och betalningar
Löpande bokföring
Månadsbokslut
Momsdeklarationer
Anläggningsredovisning
Årsbokslut
Inkomstdeklarationer
Upprättande av årsredovisningar
Stöd och vägledning till verksamheten i ekonomiska frågorKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Flera års erfarenhet av redovisning och bokslutsarbete
God förståelse för hela ekonomiflödet
Du är flexibel och har en prestigelös inställning där du är beredd att stötta där det behövs. Rollen kräver att du är noggrann, strukturerad och analytisk, samtidigt som du har en god kommunikativ förmåga och trivs i en roll med många kontaktytor.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du:
Är självgående men trivs i teamarbete
Är serviceinriktad och lösningsorienterad
Har god prioriteringsförmåga i ett tidvis högt tempo
Är relationsskapande och kommunikativ
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.
Ansökan
Låter detta som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så snart vi hittat rätt person - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef:
Charlotte Johansson - charlotte.johansson1@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
374 38 KARLSHAMN Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Charlotte Johansson Charlotte.Johansson1@manpower.se Jobbnummer
9996411