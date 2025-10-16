Redovisningscontroller till Svenska kyrkan i Eskilstuna
Eskilstuna Pastorat / Controllerjobb / Eskilstuna Visa alla controllerjobb i Eskilstuna
2025-10-16
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna Pastorat i Eskilstuna
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Är du högskoleutbildad ekonom med erfarenhet av exempelvis budgetarbete, årsredovisning, årsbokslut och verksamhetsuppföljning? Vill du arbeta brett med ekonomifrågor i en samhällsviktig organisation? Då kan det vara dig vi söker!
Eskilstuna pastorat består av Tunafors, S:t Johannes, S:t Ansgars och Västra Rekarne församlingar, en stor begravningsverksamhet, två förskolor samt centrala stödfunktioner inom HR, ekonomi, IT, kommunikation och fastighet.
Pastoratets ekonomiavdelning består av fyra medarbetare som utgår från Kyrkans hus i centrala Eskilstuna.Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Som redovisningscontroller hos oss får du en central roll på pastoratets ekonomiavdelning. Du kommer att arbeta nära ekonomichefen och dina två kollegor men samtidigt mycket självständigt i stora delar av uppdraget. Rollen innebär att du arbetar med löpande stöd och uppföljning till pastoratets samtliga verksamheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Upprätta årsbokslut inklusive årsredovisning
• Upprätta tertialrapporter till kyrkorådet tillsammans med ekonomichef
• Budgetarbete, verksamhetsuppföljning och ekonomiuppföljning med pastoratets chefer
• Upprätta månadsbokslut med periodiseringar
• Upprätta skatte- och inkomstdeklarationer
• Driva och utbilda i redovisningsfrågor inom pastoratet samt förvalta stiftelser
• Ta fram och utveckla rutiner inom ekonomiområdet
• Ta fram kalkyler och beslutsunderlag och genomföra utredningar inom ekonomiområdet
• Vara systemadministratör för ekonomisystemetKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha:
• Adekvat universitet/högskoleutbildning inom ekonomi
• Minst två års dokumenterad aktuell erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du dessutom har:
• Erfarenhet av ekonomiarbete i Svenska kyrkan
• Erfarenhet av fastighetsredovisning
• Dokumenterad aktuell erfarenhet av de olika arbetsuppgifter som ingår i tjänsten
• B-körkortDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, självgående och trygg i din profession. Du trivs med att ta initiativ och driva arbetet framåt, både på egen hand och tillsammans med kollegor och chef. Eftersom du tillhör stödfunktionen ser vi att du förstår vikten av att ge service till alla pastoratets olika verksamheter. Du behöver på ett pedagogiskt sätt kunna förklara ekonomiska strukturer och begrepp för kollegor och förtroendevalda som inte har samma kunskaper i ämnet. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och social förmåga i denna rekrytering. Vi ser även att du delar Svenska kyrkans värderingar.
Vi erbjuder
Hos oss får du en stimulerande roll i en samhällsviktig organisation med stolta traditioner och ett tydligt framtidsfokus. Du blir en del av stödfunktionen som inrymmer flertalet professioner, med kunniga och engagerade kollegor där samarbete och kompetensutbyte är en självklar del av vardagen.Eskilstuna pastorat är en trygg och modern arbetsgivare med kollektivavtal. Vi lägger stor vikt vid hälsa, arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, både breddning och fördjupning inom din roll. Förmåner inkluderar bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, tillgång till förmånsportal och i viss utsträckning flexibel arbetstid. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Pastorat
(org.nr 252004-9053), https://www.svenskakyrkan.se/eskilstuna Arbetsplats
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kontakt
Ekonomichef
Jonas Bergström jonas.bergstrom@svenskakyrkan.se 016-40 33 612 Jobbnummer
9559867