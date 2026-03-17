Redovisningscontroller
2026-03-17
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Ekonomiavdelningen är en av sektor Styrning och stöd Gävles sex avdelningar. Verksamheten omfattar ekonomisk styrning, ledning och uppföljning.
Enheten Ekonomiservice består av 14 medarbetare och ansvarar för kommunens finansiella rapportering, den kommunövergripande redovisningen, förvaltning och utveckling av ekonomisystem, kontinuerlig förbättring av ekonomiprocesser samt kvalificerat stöd och finansieringsrådgivning till verksamheter och kommunala bolag.
Vill du arbeta med redovisning i en roll med stor variation och många kontaktytor? Trivs du i en miljö där utveckling, digitalisering och automatisering är en naturlig del av arbetet? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Vi söker nu en driven och noggrann Redovisningscontroller med specialisering inom anläggningsredovisning och investeringsuppföljning.
Din roll
I rollen blir du en nyckelperson inom ekonomiavdelningen, med ansvar för att säkerställa korrekt redovisning, värdering och analys av kommunens materiella och immateriella anläggningstillgångar.
Du arbetar nära redovisningschefen, kollegor inom Ekonomiservice samt sektorer och bolag i hela kommunen. I uppdraget ingår även att säkerställa att Gävle kommun följer gällande redovisningsregler, och att ge konsultativt stöd och utbildning inom anläggnings- och investeringsredovisning.Arbetsuppgifter
* Anläggningsredovisning: Säkerställa att anläggningsregistret är korrekt och uppdaterat, inklusive aktivering av nyanläggningar samt hantering av komponentavskrivningar.
* Reskontrahantering: Ansvara för löpande arbete i anläggningsreskontran såsom registrering av investeringar, avyttringar och nedskrivningar.
* Bokslut och analys: Upprätta underlag för månads-, delårs- och årsbokslut samt analysera avskrivningsplaner och anläggningstillgångars värde. Redovisning av investeringar i beredskapsåtgärder
* Granskning och internkontroll: Kvalitetssäkra klassificering av investeringsutgifter och säkerställa att redovisningen följer kommunal redovisningspraxis.
* Stöd till verksamheten: Fungera som expertstöd i frågor som rör investeringsprojekt och redovisning.
* Digital utveckling: Bidra i arbetet med att utveckla och effektivisera projektstyrning och tidregistrering genom modulen tid- och projekt i Unit4.
Rollen kan kombineras med andra ansvarsområden såsom finansområdet/internbanken, redovisning eller systemförvaltning/utveckling, beroende på bakgrund och kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en kandidatexamen i ekonomi med inriktning mot redovisning och minst tre års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete med inriktning anläggningsredovisning och investeringsuppföljning. Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, god systemvana och ett intresse för digitala arbetsverktyg.
Följande är meriterande:
* Erfarenhet av ekonomisystemet Unit4 ERP (Agresso).
* Erfarenhet från politiskt styrd organisation
* Erfarenhet av tid- och projektredovisning i Unit4
För att lyckas i rollen ser vi att du:
* inger förtroende och utstrålar trygghet i din yrkesroll
* kommunicerar tydligt och har förmåga att hålla presentationer och utbildningar samt anpassa innehållet efter målgruppens behov
* har god prioriteringsförmåga, arbetar effektivt och använder resurser på ett sätt som bidrar till bästa möjliga resultat
* är initiativtagande i sociala sammanhang och har lätt för att skapa tillitsfulla och professionella relationer
* har en analytisk förmåga och kan se logik och samband i komplex information samt identifiera långsiktigt hållbara lösningar.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du:
* generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
* ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
* flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
