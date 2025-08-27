Redovisningschef till Tunstall i Malmö
Var med och forma framtidens ekonomi!
Vill du ha en nyckelroll i en verksamhet som gör verklig skillnad? Gillar du struktur, förändringsledning och att bygga upp något nytt från grunden? Då kan detta vara ditt nästa steg!
Vad ingår i rollen?
Vi söker en erfaren Redovisningschef som vill vara med i en framtidsbransch i snabb förändring, där ekonomifunktionen nu står inför ett spännande skifte. Här får du chansen att sätta strukturer och bygga en modern, effektiv redovisningsfunktion tillsammans med ett kompetent team. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation med stark samhällsnytta. Vi kombinerar teknik och omsorg för att hjälpa människor att leva tryggare och mer självständiga liv.
Du kommer in i en tid av utveckling:
Vi står inför ett större ERP-byte till Dynamics 365 Business Central, där du kommer ha en central roll i design och implementation.
Vi utreder även ett Shared Service Center för Norden där du kan få ansvar för delar av redovisning för både Danmark och Finland.
Du får leda ett team på fem personer, där coaching och utveckling är lika viktigt som korrekt rapportering.
Det här är en roll för dig som vill ha helhetsperspektiv, från operativ kontroll till strategiskt utvecklingsarbete. Några av dina viktigaste arbetsuppgifter blir att:
Leda och vidareutveckla redovisningsteamet och dess processer
Säkerställa korrekt finansiell rapportering enligt K3 och IFRS
Ansvara för huvudbok, skatter, moms, kundfordringar och leverantörsreskontra
Driva och stötta ERP-implementationen och bli superuser i vårt nya system
Delta i utredningen och eventuell uppbyggnad av ett nordiskt Shared Service Center
Utveckla arbetssätt, processer och rutiner inom ekonomi
Hantera både interna och externa revisioner
Vad du behöver ha med dig för att lyckas!
Relevant eftergymnasial utbildning
Erfarenhet av att leda och coacha
Djup kunskap i redovisning K3, samt kunskap om IFRS och en vilja att fördjupa dig även här.
Intresse för system, digitalisering och processeffektivisering
God vana av ERP-system och mycket goda kunskaper i Excel
Starka kommunikativa färdigheter i både svenska och engelska
Ett strukturerat, analytiskt och framåtblickande arbetssätt med en stark nyfikenhet och drivkraft att förbättra och utveckla
Om Tunstall
Tunstall är en marknadsledande leverantör av hälso- och sjukvårdsteknik. Med över 3000 kollegor i 18 länder levererar vi livräddande och livsförändrande teknik till miljontals människor. Vi värdesätter mångfald, innovation och en inkluderande arbetsmiljö där varje individ uppskattas för sin unika kompetens och personlighet.
Läs gärna mer om oss här: www.tunstall.se
Ansök redan idag!
Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV, alternativt söka med din LinkedIn URL (Ej personligt brev). Urval sker löpande och sista ansökningsdagen är 7/9 2025. Tjänsten kan tillsättas tidigare så vänta inte med din ansökan.
I den här rekryteringen samarbetar Tunstall med Roi Rekrytering. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Lina Friberg på lina.friberg@roirekrytering.se
