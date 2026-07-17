Redovisningschef till Mälardalens universitet
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2026-07-17
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Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.Vill du vara med och bidra till vår utveckling?Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.Planerings- och ekonomiavdelningen ger stöd till hela verksamhetsområdet planering, ekonomi och upphandling, både strategiskt och operativt. Vi arbetar med verksamhets- och ekonomistyrning genom verksamhetsplanering, intern styrning och kontroll, budgetering, prognoser, redovisning, uppföljning och analys. Inom upphandlings- och inköpsområdet stöttar vi hela universitetets inköpsprocess.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Anställningsperiod/tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 30 augusti
Stationeringsort: Västerås
Institution/enhet/avdelning: Planering och ekonomiPubliceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Mälardalens universitet söker en redovisningschef tillika enhetschef som vill leda och utveckla redovisningsfunktionen. Rollen är en del av det pågående arbetet med att vidareutveckla redovisningsverksamheten och kan, under förutsättning att erforderliga beslut fattas, även komma att omfatta uppdrag som enhetschef för en framtida redovisningsenhet.
Som chef är du ansvarig för verksamhet, personal och ekonomi inom ditt ansvarsområde. Du leder och motiverar medarbetare i en samskapande anda samt bidrar till att utveckla en positiv och trygg arbetsmiljö och kultur inom enheten och avdelningen. Du stödjer aktivt medarbetarskap och tydligt ansvarstagande genom lärande arbetssätt och dialogbaserad uppföljning.
Som redovisningschef ansvarar du för att säkerställa en effektiv, rättssäker och kvalitetssäkrad redovisning samt driva utvecklingen av arbetssätt och processer inom området. Du kombinerar ett närvarande, utvecklande ledarskap med inslag av operativa arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschef. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten och andra stödfunktioner, där du bidrar till helhetssyn och skapar goda förutsättningar för samordning och effektivitet samt utvecklar och upprätthåller en systematisk dialog med fakulteter och institutioner inom ansvarsområdet.
Mälardalens universitet bedriver utbildning och forskning i en omfattande och komplex verksamhet med betydande externfinansierad forskning. Nära hälften av forskningsverksamheten finansieras med externa medel, vilket ställer höga krav på kvalitet, transparens och effektivitet inom redovisning, uppföljning och ekonomistyrning.
I rollen arbetar du både strategiskt och operativt med att:
• säkerställa hög kvalitet i redovisning och rapportering
• utveckla och effektivisera ekonomiprocesser
• delta aktivt i arbetet med att utveckla internredovisningen vid universitetet
• delta aktivt i universitetets digitaliseringsarbete inom ekonomiområdet
• säkerställa ett ändamålsenligt och effektivt systemstöd
• driva förändrings- och förbättringsarbete
• stärka enhetliga arbetssätt inom organisationen och säkerställa att dessa utformas utifrån ett tydligt mottagarperspektiv
Du har även en viktig roll som rådgivare och bollplank i ekonomiska frågor samt bidrar aktivt till myndighetens fortsatta utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Kandidatexamen inom ekonomi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
• Tidigare erfarenhet som chef/ledare med verksamhets-, ekonomi- och/eller personalansvar inom ett område som arbetsgivaren bedömer är relevant,
• Flerårig erfarenhet av statlig redovisning och en gedigen kunskap inom området,
• Erfarenhet av att leda större förändringsinitiativ, såsom tex. verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, systeminföranden eller systematiskt strukturerat kvalitetsarbete,
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift,
• Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift,
• Starka IT-kunskaper och erfarenhet av att arbeta i ett större ekonomisystem.
Meriterande
För denna anställning är det meriterande med:
• Tidigare erfarenhet av redovisnings- och ekonomiarbete från universitet eller högskola,
• Erfarenhet av att leda större förändringsinitiativ, såsom digitalisering, systeminföranden eller strukturerat kvalitetsarbete,
• Nätverk inom UH-sektorn.
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och visar tillit i ditt sätt att leda och samarbeta. Du arbetar engagerat och kombinerar mod och handlingskraft med lyhördhet, analytisk förmåga, helhetssyn och innovationskraft. Samtidigt är du strukturerad och prestigelös i ditt arbetssätt.
För denna anställning kommer avgörande vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.Så ansöker du
Gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S mailto:saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), https://mdu.se
Box 883 (visa karta
)
721 23 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Tillförordnad planerings- och ekonomichef
Staffan Sarbäck staffan.sarback@mdu.se +4621101308 Jobbnummer
10005052