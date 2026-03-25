Redovisningschef till Gästrike Fastigheter
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Om företaget
Gästrike Fastigheter ingår i koncernen Gästrike Nord Invest AB. Koncernen har vuxit se senaste åren och omsätter nu närmare en miljard. Koncernen har ett omfattande fastighetsbestånd på flera orter i Mellansverige och i koncernen finns också ett antal rörelsedrivande bolag i andra branscher. Med långsiktigt ägande, nära hyresgästkontakt och fokus på kvalitet erbjuder vi trygga, funktionella, attraktiva och trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster. Vill du vara med på vår resa? Vi söker en erfaren och engagerad redovisningschef som vill leda och utveckla hur vi jobbar med koncernens redovisning och rapportering.Arbetsuppgifter
Som redovisningschef får du ett övergripande ansvar för koncernens redovisning och rapportering. Rollen är en kombination av operativt och strategiskt arbete där du driver bokslutsprocesser, säkerställer kvalitet i redovisning och interna rutiner, utvecklar ekonomiska processer och är en central partner till både verksamheten och ledningen. I rollen ingår även att säkerställa och utveckla koncernredovisningen, där du ansvarar för korrekta elimineringar, konsolidering och rapportering på koncernnivå.
Du arbetar nära ekonomichefen och ansvarar för analyser, uppföljning, rapportering och kontakt med revisorer, samtidigt som du ger stöd, vägledning och underlag till organisationen som bidrar till goda affärsmässiga beslut. Hos oss får du en roll där ditt expertkunnande gör verklig skillnad och där du kan påverka både arbetssätt och struktur i en modern och engagerad organisation. Vi erbjuder en modern arbetsplats med omtanke, engagemang och möjlighet att påverka. Här får du arbeta tillsammans med kollegor som brinner för kvalitet, långsiktighet och att skapa värde för våra hyresgäster och för regionen. Profil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av redovisning och bokslutsarbete och som är bekväm i att leda och kvalitetssäkra ekonomiska processer i hela redovisningskedjan. Du har också goda kunskaper i koncernredovisning och är trygg i att arbeta med konsolidering och rapportering på koncernnivå. Vi tror att du är en trygg person som arbetar strukturerat. Rollen kräver ett tydligt fokus på resultat och en förmåga att driva arbetet framåt med både ansvar och engagemang. Dt är självständig roll med så vi söker dig som är van att ta stort ansvar, tar initiativ och är van vid att skapa ordning och stabilitet i ekonomiflöden.
Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande, men det viktigaste i denna rekrytering är att du har rätt kompetens, vilja och drivkraft att utvecklas tillsammans med oss. Du har relevant utbildning inom ekonomi, är trygg i minst ett eller flera bokslutsprogram och är bekväm med att lära dig nya system. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska i såväl tal som skrift.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning och Rekrytering AB, för mer information är du varmt välkommen att kontakta Elin Broqvist 073-351 27 47 eller Pernilla Antonsson 073-351 27 49. Sista ansökningsdag är 12 april.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga rekryteringsprocesser. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Gästrike Fastigheter Kontakt
Elin Broqvist elin.broqvist@clwork.se +46 73 351 27 47
