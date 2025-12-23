Redovisningschef till ekonomiavdelningen
Upplands-Bro kommun / Ekonomichefsjobb / Upplands-Bro Visa alla ekonomichefsjobb i Upplands-Bro
2025-12-23
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Håbo
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du vara med och utveckla redovisningsfunktionen i en av Stockholmsregionens mest expansiva kommuner?
Upplands-Bro kommun söker nu en kommunikativ och utvecklingsinriktad redovisningschef till ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret.Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Som redovisningschef har du ett övergripande ansvar för kommunens redovisning, inklusive årsbokslut, delårsbokslut, koncernredovisning och rapportering. Du leder redovisningsenheten med cirka åtta medarbetare och ingår i ekonomiavdelningens ledningsgrupp. Tjänsten innebär både strategiskt och operativt arbete, med fokus på utveckling, kvalitetssäkring och effektivisering av redovisningsprocesser.
Du rapporterar direkt till kommunens ekonomichef och ingår i ledningsgruppen för ekonomiavdelningen.Arbetsuppgifter
- Leda och utveckla redovisningsenheten.
- Säkerställa att redovisningen är korrekt och följer gällande regelverk.
- Ansvara för bokslutsprocesser, koncernredovisning och rapportering.
- Driva förbättrings- och digitaliseringsinitiativ inom redovisningsområdet.
- Delta i intern och extern revision.
- Samverka med andra enheter inom ekonomiavdelningen och kommunen.
Vi söker dig som har
- Högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande.
- Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
- Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, gärna kommunal verksamhet med god förståelse för politiskt styrd organisation.
- Dokumenterad erfarenhet av ledarskap och personalansvar.
- Goda kunskaper i ekonomisystem och Excel.
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- Erfarenhet av arbete enligt kommunallagen är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är en trygg och coachande ledare som skapar engagemang och arbetsglädje. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för utveckling och förbättringsarbete. Du trivs i en miljö med många kontaktytor och har lätt för att samarbeta.
Vi erbjuder
- En strategisk roll i en organisation med korta beslutsvägar.
- Möjlighet att påverka och utveckla kommunens ekonomiarbete.
- Flextid och möjlighet till distansarbete.
- Friskvårdsbidrag, tjänstepension och andra förmåner.
Om arbetsplatsen
Ekonomiavdelningen är en del av kommunledningskontoret och ansvarar för kommunens övergripande ekonomistyrning, redovisning, upphandling och juridik. Upplands-Bro kommun har cirka 2000 medarbetare och arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på hållbar utveckling, kvalitet och medborgarnytta.
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är en heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 16 januari 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden. Bakgrundskontroll på slutkandidat genomförs i samband med referenstagning.
Samverkan med fackliga parter är en viktig del av våra chefstillsättningar. Slutkandidater kommer därför träffa fackliga representanter som en del av rekryteringsprocessen.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/254". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Kommunledningskontoret , Ekonomiavdelningen , Redovisningsenheten Kontakt
Ola Fagerstedt 08-58169000 Jobbnummer
9661788