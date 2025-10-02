Redovisningschef till Älmhults kommun
2025-10-02
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda en central funktion i en kommun i utveckling? Älmhults kommun söker nu en redovisningschef som vill kombinera operativt ansvar med strategisk utveckling. Är du den vi söker?
Om Älmhults kommun
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Om rollen
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ansvarar för kommunens redovisning, övergripande ekonomistyrning och upphandlingsverksamhet. Avdelningen är en del av kommunledningsförvaltningen och leds av ekonomichefen. Totalt arbetar cirka femton personer här, fördelade på tre enheter: controller, redovisning och upphandling.
Som redovisningschef leder du redovisningsenheten med fyra medarbetare. Du har det samlade ansvaret för kommunens redovisning och arbetar med bokslut, ekonomisystem, in- och utbetalningar, reskontror och finansiell planering. Enheten befinner sig i en utvecklingsfas där rutiner och arbetssätt behöver formas och effektiviseras, vilket ger dig möjlighet att bygga upp struktur och långsiktighet.
Under 2026 inleder kommunen implementeringen av ett nytt ekonomisystem med planerad driftstart i januari 2027. I det arbetet kommer du att spela en nyckelroll och få stort inflytande över hur framtidens processer och arbetssätt utformas. Du kommer också att ge råd och stöd till förvaltningarna samt säkerställa att redovisningen följer lagar, förordningar och god redovisningssed. Som en del av ekonomichefens ledningsgrupp bidrar du aktivt till hela avdelningens utveckling.
Vi söker dig som har en ekonomisk högskoleutbildning eller motsvarande och som har erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete eller revision, gärna inom kommunal verksamhet. Rollen kan även vara ditt första chefsuppdrag, under förutsättning att du har flera års erfarenhet av redovisning. God systemvana är ett krav. Erfarenhet av ekonomisystem inom offentlig sektor är meriterande, liksom erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Som person är du prestigelös, lyhörd och trygg i ditt ledarskap. Du har förmågan att motivera och utveckla dina medarbetare och bygger ett starkt och engagerat team. Du värdesätter ordning och reda, arbetar noggrant och levererar med hög kvalitet. Samtidigt har du ett starkt driv, är lösningsorienterad och har ett genuint intresse för att förbättra, förenkla och effektivisera arbetssätt. Du trivs i en roll som kombinerar operativt och strategiskt arbete och har en god pedagogisk förmåga som gör att du kan förklara komplexa frågor och sätta tydliga förväntningar.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Älmhults kommun med Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup, med lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Magnus Hallberg på magnus.hallberg@jeffersonwells.se
eller 040-660 63 14, samt Sara Lejonblad på sara.lejonblad@jeffersonwells.se
eller 0470-745582.
Tjänsten söker du via ansökningslänken. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande, så skicka därför in din ansökan snarast. Sista ansökningsdag är den 9 november.

Varmt välkommen med din ansökan!
