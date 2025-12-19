Redovisningschef sökes av Göteborgs Spårvägar
Göteborgs kommun / Ekonomichefsjobb / Göteborg
2025-12-19
Om jobbet
Som enhetschef för redovisningsenhet hos Göteborgs Spårvägar AB är du med och säkrar kvalitet, struktur och utveckling i en verksamhet som gör skillnad varje dag.
Du ansvarar för redovisning, rapportering och bokslut för bolaget och leder ett engagerat team på fem medarbetare. Enheten för redovisning är placerad på Avdelningen för ekonomi och upphandling och rapportering sker till avdelningschefen. Tjänsten är placerad på vår depå Rantorget i Göteborg.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Leda och utveckla redovisningsenheten
- Säkerställa kvalitet i månads-, kvartals- och årsbokslut
- Rapportering till avdelningschef, Göteborgs stad och interna intressenter
- Ansvara för moms- och skatteredovisning samt deklarationer
- Upprätta årsredovisningar enligt K3
- Likviditetsstyrning
- Agera kontaktperson mot revisorer och myndigheter
- Bidra till processutveckling, digitalisering och systemförbättringar
- Stödja budget- och prognosarbete samt rapportering till styrelse och ledning
Om dig
Du är en lösningsorienterad samt mål- och resultatorienterad ledare som skapar engagemang och trygghet i ditt team. Du trivs i en dynamisk miljö, arbetar strukturerat även under tidspress och har en stark förmåga att omsätta komplex ekonomisk information till tydliga budskap. Som god arbetsgivarföreträdare med hög integritet och driv bidrar du aktivt till utveckling, kvalitet och stabilitet i verksamheten. Eftersom rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, är du lyhörd och samarbetsinriktad.
Du har också:
- Akademisk examen inom ekonomi eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant
- Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
- Erfarenhet som redovisningschef, gärna inom offentlig sektor
- Mycket god kunskap om svensk redovisning (K3)
- God kunskap om skatte- och momsregler
- Mycket god systemvana, affärssystem
- Goda kunskaper i Excel
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av underhållssystemet HxGN EAM
- Erfarenhet av transaktionsintensiva branscher
Göteborgs Spårvägar använder sig av webbaserad arbetspsykologisk testning i rekryteringsprocessen för en rättvis och fördomsfri process, var därför extra observant på din e-post då det troligtvis är så vi kontaktar dig.
Vårt föreslagna lönespann för tjänsten är 55 000 - 62 000. Slutgiltig lön beror på antal års erfarenhet samt hur väl de övriga uppsatta kraven för tjänsten uppfylls.
Provanställning sex månader tillämpas.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte skicka in din ansökan via systemet utan vi ber dig att kontakta rekryterande chef.
Du som gått vidare i rekryteringsprocessen kommer efter avslutad rekrytering att bli kontaktad för en digital kandidatenkät kring din upplevelse av processen.
Till annonsförsäljare och bemannings- och rekryteringsföretag:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Göteborgs Spårvägar har upphandlade avtal.
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 125 miljoner spårvagnsresor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid. Vill du följa med på vår kvalitetsutvecklingsresa till en spårvägsresa i världsklass?
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1177". Omfattning
Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Spårvägar AB
Pia Grankvist pia.grankvist@sparvagen.goteborg.se 031-7321092
9656463