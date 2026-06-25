Redovisningschef Interim till Göteborg
Jurek Recruitment & Consulting AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2026-06-25
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Om Rollen
Vi söker en erfaren redovisningschef för ett konsultuppdrag hos en större organisation inom fastighetsförvaltning. Organisationen är en betydande aktör inom sin sektor.
Redovisningschefen leder redovisningsfunktionen och ansvarar för att den finansiella rapporteringen är korrekt och följer gällande regelverk. Rollen innebär både operativt ansvar och strategiskt arbete med att utveckla processer, struktur och arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda redovisningsenheten med ansvar för budget, personal och arbetsmiljö
Säkerställa kvalitet i finansiell rapportering (månads-, kvartals- och årsbokslut)
Upprätta och kvalitetssäkra årsredovisning och koncernredovisning
Ansvara för rapportering enligt tillämpliga regelverk (inklusive IFRS)
Säkerställa korrekt skattehantering och upprätta deklarationer
Stödja organisationen i frågor rörande redovisning, moms och skatt
Ansvara för kontakt med revisorer, myndigheter och andra intressenter
Vidareutveckla ekonomimodell, struktur och processer
Personalansvar för ett team om cirka 10–12 medarbetare inom redovisning och administration
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
• Universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot redovisning/ekonomi • Flerårig erfarenhet som redovisningschef (minst 2 år) • Mångårig erfarenhet av redovisning (minst 5 år) • Behärskar svenska språket i tal och skrift.
Två referensuppdrag från de senaste 3 åren
Meriterande krav
• Minst 5 ytterligare år (utöver kvalificeringskravet) som redovisningschef eller motsvarande • Erfarenhet av personalansvar för minst 10 personer eller motsvarande komplexitet • Minst 3 års erfarenhet från fastighetsbolag • Minst 3 års erfarenhet från Agresso och CognosPubliceringsdatum2026-06-25Övrig information
Uppdraget pågår mellan perioden 17 augusti - 31 januari 2027 på 100 % med möjlighet till ca 6 månaders förlängning. Kan komma att genomföra bakgrundskontroll på blivande redovisningschef. Så ansöker du
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult/konsultchef via email sofia.ahlin@jurek.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955776-2070296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Masthamnsgatan 1 (visa karta
)
413 29 GÖTEBORG Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9978421