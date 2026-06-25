Redovisningschef Elcare Nordic, Växjö
Maxkompetens Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Växjö Visa alla ekonomichefsjobb i Växjö
2026-06-25
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maxkompetens Sverige AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Är du en trygg ekonom som trivs med personalansvar, struktur och operativ redovisning - men som inte nödvändigtvis vill vara ekonomichef?
Hos Elcare Nordic får du en central roll där du leder ett team, arbetar nära CFO och ansvarar för redovisningen i ett nordiskt bolag med tydliga ramar, korta beslutsvägar och stark tillväxt.
Det här är en roll som passar dig som i dag exempelvis är redovisningsansvarig, senior redovisningsekonom eller ekonomichef i ett mellanstort bolag och som vill fokusera mer på ledarskap och kvalitet i redovisningen i en större organisation.
Elcare Nordic, tidigare känt som Infocare, är Nordens ledande servicepartner inom IT och hemelektronik. Med över 300 anställda och verksamhet i hela Norden erbjuder vi auktoriserad service för flera av världens mest välkända varumärken.
Många känner igen oss från tiden som Infocare, sedan 2015 är vi Elcare Nordic, med samma starka kompetens, kundfokus och en stabil, hjälpsam och lösningsfokuserad kultur. Vi arbetar med korta beslutsvägar och stort engagemang i hela organisationen.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som redovisningschef har du ett operativt och verksamhetsnära ansvar för redovisningen, samtidigt som du leder och utvecklar vårt Claim-team bestående av sex medarbetare. Rollen kombinerar dagligt ledarskap med ansvar för struktur, kvalitet och uppföljning.
Du arbetar tätt tillsammans med CFO och är ett viktigt stöd i analys, rapportering och bokslutsarbete. I rollen ingår även samarbete med vårt outsourcade ekonomiteam i Indien, vilket ställer krav på tydlig kommunikation och ett prestigelöst arbetssätt.
Rollen har ett tydligt operativt fokus och är inte en klassisk strategisk ekonomichefsroll, utan en avgränsad chefsroll med fokus på redovisning, teamledning och stabil leverans i vardagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda, coacha och utveckla Claim-teamet i det dagliga arbetet
• Skapa struktur, tydliga arbetssätt och god arbetsfördelning
• Säkerställa korrekt redovisning enligt gällande regelverk
• Löpande avstämningar, uppföljning av omkostnader och kvalitetssäkring
• Stötta verksamheten i frågor kopplade till ekonomi och fakturering
• Ansvara för deklarationer och rapportering, exempelvis till SCB
• Medverka vid månads-, kvartals- och årsbokslut samt revision i nära samarbete med CFOProfil
Du har en stabil grund inom redovisning och känner dig trygg i att leda andra. Du uppskattar att arbeta nära ditt team, är tydlig i ditt ledarskap och trivs i en roll där du kombinerar operativt arbete med ansvar för människor och struktur.
Vi tror att du:
• Har erfarenhet av redovisning och ekonomiskt uppföljningsarbete
• Har haft personalansvar eller ett tydligt samordnande ansvar tidigare
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
• Har goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av SAP eller liknande affärssystem
• Är lösningsorienterad, stabil och trivs nära verksamheten
Du behöver inte ha arbetat i en exakt liknande roll tidigare – viktigast är att du är trygg i både redovisning och ledarskap.
Vi erbjuder dig
Hos Elcare Nordic får du ett förtroendefullt uppdrag i en stabil och växande organisation där du får möjlighet att påverka både människor och processer. Du blir en del av ett engagerat team med nära samarbete mellan CFO, controller och kollegor i Växjö.
Vi erbjuder:
• En självständig roll med både ledarskap och ekonomi i fokus
• Nyrenoverade lokaler på Arabygatan i Växjö
• 38 timmars arbetsvecka och 30 semesterdagar
• Friskvårdsbidrag och kollektivavtal via Unionen
• Möjlighet till hybridarbete efter introduktion
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, tillsvidare
• Placering: Växjö, med möjlighet till delvis hybridarbete
Elcare Nordic samarbetar med Maxkompetens i denna rekrytering. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på nathalie.stjarned@maxkompetens.se
eller 073 320 56 35.
Urval och intervjuer sker löpande, ansök via länken.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
Om Maxkompetens
På Maxkompetens matchar vi människor med möjligheter. Vi är en helhetspartner inom rekrytering, bemanning och HR-stöd. Sedan starten 2003 har vi hjälpt över 26 000 personer att ta nästa steg i arbetslivet, från första jobbet till nästa karriärkliv. Vi samarbetar årligen med 150st företag över hela Sverige, främst inom industri, Teknik & IT, Lager & Logistik Bygg & Fastighet samt Ekonomi & Finans. Vi är specialister på att hitta rätt kompetens och personlighet till rätt möjlighet.
Maxkompetens har regionkontor i Stockholm, Växjö och Kristianstad och vi är ett auktoriserat rekrytering- och bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.
Om kunden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957)
Taptogränd 6 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Arbetsplats
Elcare Nordic Kontakt
Nathalie Stjärned nathalie.stjarned@maxkompetens.se +46 73 320 56 35 Jobbnummer
9978451