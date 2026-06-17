Redovisningschef
Finnveden Executive AB / Ekonomichefsjobb / Jönköping Visa alla ekonomichefsjobb i Jönköping
2026-06-17
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Elitfönster är Sveriges ledande fönstertillverkare, med 100 år av småländsk hantverkstradition och verksamhet över hela landet. Bolaget, som har cirka 800 anställda, ingår i Inwido-koncernen och hade 2025 en omsättning på 1,7 miljarder kronor. Elitfönster står för enkelhet, hållbarhet och kvalitet - på småländska. www.elitfonster.se
REDOVISNINGSCHEF
Med 100 års erfarenhet i ryggen, ser vi fram emot att ta ytterligare steg mot att forma framtiden för hållbara och kvalitativa fönsterlösningar med en långsiktig lönsamhet.
Som Redovisningschef hos Elitfönster blir du en viktig person som tillsammans med dina kollegor i Finans-teamet bidrar till att Finans tar ytterligare steg i att vara en värdeskapande och effektiv funktion. Vi söker dig som är en engagerad ledare med förmågan att kombinera strategiskt tänkande med operativt ansvar. Vill du vara med och stärka Elitfönsters finansteam och bidra till vår fortsatta framgång? Då ser vi fram emot din ansökan!
VI ERBJUDER
I rollen som Redovisningschef kommer du att spela en avgörande roll för att säkerställa korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering, både internt och externt. Du kommer arbeta tätt tillsammans med Elitfönsters ledning med att följa upp, utveckla och driva verksamheten framåt med fokus på redovisnings- och rapporteringsfrågor.
En viktig del i rollen blir att fortlöpande driva utvecklingen av effektiva och värdeskapande processer och arbetssätt inom dina ansvarsområden, med fokus på att skapa hållbara rutiner och arbetssätt. Med en stark framtidsblick arbetar du för att automatisera redovisnings- och bokslutsprocesser i så hög grad som möjligt, vilket frigör tid för strategiskt arbete. Samtidigt lägger du stort fokus på att utveckla och coacha redovisningsteamet, så att de kan bli än mer självgående, proaktiva och effektiva i sitt dagliga arbete. I ditt team ingår 7 personer, du rapporterar till Finanschefen och placering för tjänsten är Vetlanda.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer bland annat att inkludera:
Ansvarar för att månads- och årsbokslut rapporteras i tid och är korrekta.
Ansvarar för kund- och leverantörsfakturaprocesserna inkl in- och utbetalningar.
Ansvarar för skattehantering inkl. skatteberäkning samt rapportering/statistik till myndigheter.
Ansvarar för bolagets bankfrågor och vara kontaktperson mot bolagets revisorer.
Ansvarar för bolagets försäkringar, kreditförsäkringar, factoring och supply chain finance.
Finans talesperson kopplat till ERP/Accounting-system M3
DIN PROFIL
Högskoleexamen i ekonomi/redovisning alt motsvarande eftergymnasial utbildning
Minst 5 års yrkeserfarenhet inom redovisning/ekonomi/revision, gärna från bolag med koncernstruktur
Goda ledaregenskaper och erfarenhet av personalansvar är starkt önskvärt
Erfarenhet av att utveckla processer i ERP-miljö och intresserad av hur AI kan användas som hjälpmedel i ekonomiprocesser och driva den frågan internt.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
DETTA ÄR DU
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är strukturerad och noggrann med god förmåga att prioritera. Som Redovisningschef är det också viktigt att du kan ta ansvar samtidigt som du är prestigelös, förändringsbenägen och trygg i ditt ledarskap. Du är också kommunikativ och trivs i en dynamisk och utvecklande miljö med flera kontaktytor, såväl inom som utanför organisationen.
Har vi väckt ett intresse inom dig? Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden Executive AB. För ytterligare information om tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Christina Cajtoft 0703-02 1523 eller Malin Classon 070-397 31 40. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, www.finnvedenexecutive.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finnveden Executive AB
(org.nr 556284-4240)
554 75 JÖNKÖPING Arbetsplats
Elitfönster AB Jobbnummer
9968362